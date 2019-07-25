Son Dakika Haberleri: İmalat sanayi kapasite kullanım oranı azaldı
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İmalat sanayi kapasite kullanım oranı azaldı

2 saat önce

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,9 puan azaldı.

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı azaldı, System.String[]
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,9 puan azaldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), verilerine göre iİmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 76,2 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 75,9 seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılı Temmuz ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 726 işyeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.
(İHA)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 10:15 Kaynak: İHA
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