Son Dakika Haberleri: İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı Sabit Kaldı

İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı Sabit Kaldı

43 dakika önce

2018 yılı Aralık ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 74,1 seviyesinde gerçekleşti.

İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı Sabit Kaldı, System.String[]
2018 yılı Aralık ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 74,1 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 yılı Aralık 'İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı' verisini açıkladı. Buna göre, Aralık ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 74,1 seviyesinde gerçekleşti.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 74,0 seviyesinde gerçekleşti. 2018 yılı Aralık ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, ara mallarda artış görülürken, gıda ve içecekler, dayanıksız tüketim malları, yatırım malları ve dayanıklı tüketim mallarında azalış gözlendi.

2018 yılı Aralık ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren 2 bin 607 işyerine 'İktisadi Yönelim Anketi' formu gönderilmiş, 2 bin 83 katılımcıdan yanıt alındı. Tüm katılımcıların yanıtları ağırlıklı olarak toplulaştırıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:33 Kaynak: İHA

TCMB, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Aralık, Ekonomi
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