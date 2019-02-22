Son Dakika Haberleri: İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı Şubat'ta 0.4 Puan Düştü

İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı Şubat'ta 0.4 Puan Düştü

1 saat önce

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı (KKO), Şubat ayında bir önceki aya göre 0.4 puan düşüşle yüzde 74 düzeyine gerilerken, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0.2 puan düşüşle yüzde 74.

İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı Şubat'ta 0.4 Puan Düştü, System.String[]
İmalat sanayi kapasite kullanım oranı (KKO), Şubat ayında bir önceki aya göre 0.4 puan düşüşle yüzde 74 düzeyine gerilerken, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0.2 puan düşüşle yüzde 74.1 düzeyine çekildi

Merkez Bankası verilerine göre, 2019 yılı Şubat ayında kapasite kullanım oranları, tüketim malları ve dayanıklı tüketim mallarında yükselirken, ara mallar ve yatırım mallarında düştü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:18 Kaynak: DHA

Merkez Bankası, Ekonomi
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