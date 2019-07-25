İmalat sanayi kapasite kullanım oranı yüzde 76.2'ye geriledi
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İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Temmuz'da geçen aya göre 0.9 puan azalarak yüzde 76.2 düzeyine geriledi.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 10:06 Kaynak: DHA
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Temmuz'da geçen aya göre 0.9 puan azalarak yüzde 76.2 düzeyine geriledi. Merkez Bankası
verilerine göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA), aynı dönemde 0.7 puan azalarak yüzde 75.9 düzeyine indi.
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