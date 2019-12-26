İmalat sanayi kapasite kullanım oranı yüzde 77 - Son Dakika
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İmalat sanayi kapasite kullanım oranı yüzde 77

6 saat önce

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), geçen aya göre 0.2 puan düşerek, Kasım'daki yüzde 77.2'den, Aralık ayında, yüzde 77 düzeyine geriledi.

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı yüzde 77, System.String[]

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), geçen aya göre 0.2 puan düşerek, Kasım'daki yüzde 77.2'den, Aralık ayında, yüzde 77 düzeyine geriledi.

Merkez Bankası'nın verilerine göre, aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA), 0.2 puan artarak yüzde 76.9 düzeyine çıktı.

Buna göre, kapasite kullanım oranı tüketim mallarında yüzde 75.3 düzeyinden yüzde 75.2'ye gerilerken, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 73.4'ten yüzde 72.7 düzeyine geriledi.

Bu dönemde kapasite kullanım oranı dayanıksız tüketim mallarında yüzde 75.7'de sabit kalırken, ara mallarda yüzde 76.6 düzeyinden yüzde 76.5'e geriledi ve yatırım mallarında da yüzde 76.6 düzeyinden yüzde 77.1 düzeyine yükseldi. (Grafik & Tablo)


Merkez Bankası, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:17 Kaynak: DHA
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