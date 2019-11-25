Son Dakika Haberleri: İmalat sanayi kapasite kullanım oranı yüzde 77.2
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İmalat sanayi kapasite kullanım oranı yüzde 77.2

6 saat önce

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), geçen aya göre 0.8 puan artarak, Ekim'deki yüzde 76.4'ten, Kasım ayında, yüzde 77.2 düzeyine yükseldi.

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı yüzde 77.2, System.String[]

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), geçen aya göre 0.8 puan artarak, Ekim'deki yüzde 76.4'ten, Kasım ayında, yüzde 77.2 düzeyine yükseldi.

Merkez Bankası'nın verilerine göre, aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA), 0.7 puan artarak yüzde 76.7 düzeyine çıktı.

Buna göre, kapasite kullanım oranı tüketim mallarında yüzde 75.1 düzeyinden yüzde 75.3'e yükselirken, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 74'ten yüzde 73.4 düzeyine geriledi.

Bu dönemde kapasite kullanım oranı dayanıksız tüketim mallarında yüzde 75.3 düzeyinden yüzde 75.7'ye, ara mallarda yüzde 75.6 düzeyinden yüzde 76.6'ya ve yatırım mallarında da yüzde 75.5 düzeyinden yüzde 76.6 düzeyine çıktı. (Fotoğraflı)


Merkez Bankası, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:14 Kaynak: DHA
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