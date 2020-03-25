İmalat sanayi kapasite kullanım yüzde 75.3'e düştü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İmalat sanayi kapasite kullanım yüzde 75.3'e düştü - Son Dakika Ekonomi

İmalat sanayi kapasite kullanım yüzde 75.3'e düştü

6 saat önce

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Mart ayında Şubat'a göre 0.7 puan azalarak, yüzde 76.0'dan yüzde 75.3 düzeyine geriledi.

İmalat sanayi kapasite kullanım yüzde 75.3'e düştü, System.String[]

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Mart ayında Şubat'a göre 0.7 puan azalarak, yüzde 76.0'dan yüzde 75.3 düzeyine geriledi.

Merkez Bankası verilerine göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0.4 puan azalarak, yüzde 76.6'dan yüzde 76.2 düzeyine indi.Bu dönemde, kapasite kullanım oranları, tüketim mallarında yüzde 74.2'den yüzde 73.6'ya, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 74.8'den yüzde 73.9'a gerilerken, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 70.9'dan yüzde 72.2'ye ve yatırım mallarında da yüzde 76.4'ten, yüzde 76.5'e yükseldi. (Grafik - Tablo)


Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:47 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 25 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Duyarlı davrandı 'erken tanı' kondu Dolar düşüşe geçti! İşte son durum Son Dakika: 32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu
Bakanlar Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca basın açıklaması yapıyor Bakanlar Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca basın açıklaması yapıyor         
19:12
ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı         
19:05
ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor         
19:01
Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı         
18:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri         
18:47
Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı         
18:38
Baraj dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz'dan takipçilerine bornozlu teşekkür Baraj dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz'dan takipçilerine bornozlu teşekkür         
18:28
Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü         
18:19
Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi         
17:49
İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı         
17:46
Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır         
17:43
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı         
17:39
Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı         
17:25
Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım         
17:22
Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi         
17:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 19:20:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İmalat sanayi kapasite kullanım yüzde 75.3'e düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]