İmalat sanayi KKO Haziran'da 0.8 puan artışla 77.1'e çıktı
10 dakika önce
Merkez Bankası verilerine göre imalat sanayi kapasite kullanım oranı (KKO), Haziran ayında bir önceki aya göre 0.8 puan artışla yüzde 77.1 düzeyine ve imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da bir önceki aya göre 0.5 puan artışla yüzde 76.
Merkez Bankası
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:06 Kaynak: DHA
verilerine göre imalat sanayi kapasite kullanım oranı (KKO), Haziran ayında bir önceki aya göre 0.8 puan artışla yüzde 77.1 düzeyine ve imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da bir önceki aya göre 0.5 puan artışla yüzde 76.6 düzeyine yükseldi.
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