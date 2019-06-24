Son Dakika Haberleri: İmalat sanayi KKO Haziran'da 0.8 puan artışla 77.1'e çıktı
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İmalat sanayi KKO Haziran'da 0.8 puan artışla 77.1'e çıktı

10 dakika önce

Merkez Bankası verilerine göre imalat sanayi kapasite kullanım oranı (KKO), Haziran ayında bir önceki aya göre 0.8 puan artışla yüzde 77.1 düzeyine ve imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da bir önceki aya göre 0.5 puan artışla yüzde 76.

İmalat sanayi KKO Haziran'da 0.8 puan artışla 77.1'e çıktı, System.String[]
Merkez Bankası verilerine göre imalat sanayi kapasite kullanım oranı (KKO), Haziran ayında bir önceki aya göre 0.8 puan artışla yüzde 77.1 düzeyine ve imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da bir önceki aya göre 0.5 puan artışla yüzde 76.6 düzeyine yükseldi. 
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:06 Kaynak: DHA
merkez bankası, haziran, Ekonomi
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