İmalat sanayi su, atıksu ve atık istatistikleri açıklandı - Son Dakika
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İmalat sanayi su, atıksu ve atık istatistikleri açıklandı

6 saat önce

İmalat sanayi işyerleri tarafından 2018 yılında 2,9 milyar metreküp su çekildi.

İmalat sanayi su, atıksu ve atık istatistikleri açıklandı, System.String[]

İmalat sanayi işyerleri tarafından 2018 yılında 2,9 milyar metreküp su çekildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı imalat sanayi su, atıksu ve atık istatistiklerini açıkladı. Buna göre; imalat sanayi su, atıksu ve atık istatistikleri kapsamında, yerel birimlerinde 50 ve üzeri çalışanı olan imalat sanayi işyerine uygulanan anket sonuçlarına göre, 2018 yılında işyerleri tarafından 2,9 milyar metreküp su çekildi. Çekilen suyun yüzde 71,2'si denizden, yüzde 15,5'i kaynak ve kuyudan, yüzde 4,8'si organize sanayi bölgesi (OSB) şebekesinden, yüzde 3,6'sı barajdan, yüzde 1,5'i şehir şebekesinden, yüzde 1,4'ü akarsudan ve yüzde 2'si diğer su kaynaklarından temin edildi. Çekilen suyun yüzde 76'sı soğutma suyu olarak kullanıldı.

İMALAT SANAYİ İŞYERLERİ TARAFINDAN 2,4 MİLYAR METREKÜP ATIKSU DEŞARJ EDİLDİ

İşyerleri tarafından 2018 yılında toplam 2,4 milyar metreküp atıksu deşarj edildi. Deşarj edilen atıksuyun yüzde 80,8'inin soğutma suyu olduğu tespit edildi. Toplam atıksuyun yüzde 81,3'ü denize, yüzde 6,8'i akarsuya, yüzde 6,8'i OSB kanalizasyonuna, yüzde 2,6'sı şehir kanalizasyonuna, yüzde 2,5'i ise diğer alıcı ortamlara deşarj edildi.

SOĞUTMA SUYU HARİÇ DEŞARJ EDİLEN ATIKSUYUN YÜZDE 54,6'SI ARITILDI

Alıcı ortamlara deşarj edilen 2 milyar metreküp soğutma suyunun yüzde 1,1'i arıtılırken, soğutma suyu haricinde deşarj edilen 466 milyon metreküpatıksuyun ise yüzde 54,6'sı arıtıldı.

İMALAT SANAYİ İŞYERLERİNDE 22,9 MİLYON TON ATIK OLUŞTU

İmalat sanayi işyerlerinde 2018 yılında 3,7 milyon tonu tehlikeli olmak üzere toplam 22,9 milyon ton atık oluştu. Toplam atığın yüzde 57,3'ü satıldı veya lisanslı atık bertaraf ve geri kazanım firmalarına gönderildi, yüzde 21'i düzenli depolama tesislerinde depolandı, yüzde 9,2'si tesis bünyesinde geri kazanıldı, yüzde 5,5'i işyeri sahasında depolandı, yüzde 4,5'i belediye veya OSB yönetimleri tarafından toplandı, yüzde 2'si beraber yakma (ko-insinerasyon) ya da yakma tesislerinde yakıldı, yüzde 0,5'i ise diğer yöntemlerle bertaraf edildi.

Sektörlere göre değerlendirildiğinde toplam atığın yüzde 71,2'sini, çekilen suyun yüzde 80,4'ünü ve deşarj edilen atıksuyun yüzde 83,2'sini ana metal ve kimyasal ürünleri üreten sektörlerin oluşturduğu tespit edildi.

(İHA)

Türkiye İstatistik Kurumu, OSB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:30 Kaynak: İHA
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