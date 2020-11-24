İmalat sanayide kapasite kullanım 0.4 puan yükseldi

Bu dönemde, tüketim malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 72.1'den 0.5 puan artışla yüzde 72.6 düzeyine, dayanıklı tüketim malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 73.6'dan 0.5 puan düşüşle yüzde 74.1 düzeyine,dayanıksız tüketim malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 71.8'den, 0.5 puan artışla yüzde 72.3 düzeyine,ara malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 76.9'dan 0.7 puan artışla yüzde 77.6 düzeyine,yatırım malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 73.1'den 1.0 puan artışla yüzde yüzde 74.1 düzeyine yükseldi. (Grafik)

Merkez Bankası 'nın ( TCMB ) verilerine göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) aynı dönemde 0.4 puan artarak yüzde 75.3 düzeyine yükseldi.

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