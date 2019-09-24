İmalat sanayide kapasite kullanım oranı yüzde 76.3'e düştü
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İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Eylül ayında, bir önceki aya göre 0.3 puan azalarak yüzde 76.3 düzeyine geriledi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:04 Kaynak: DHA
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Eylül ayında, bir önceki aya göre 0.3 puan azalarak yüzde 76.3 düzeyine geriledi.
Merkez Bankası verilerine göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA), aynı dönemde 0.2 puan azalarak yüzde 76.0 düzeyine indi. (Grafik)
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