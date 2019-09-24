Son Dakika Haberleri: İmalat sanayide kapasite kullanım oranı yüzde 76.3'e düştü
Son Dakika Ekonomi Haber

İmalat sanayide kapasite kullanım oranı yüzde 76.3'e düştü

52 dakika önce

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Eylül ayında, bir önceki aya göre 0.3 puan azalarak yüzde 76.3 düzeyine geriledi.

İmalat sanayide kapasite kullanım oranı yüzde 76.3'e düştü, System.String[]

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Eylül ayında, bir önceki aya göre 0.3 puan azalarak yüzde 76.3 düzeyine geriledi.

Merkez Bankası verilerine göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA), aynı dönemde 0.2 puan azalarak yüzde 76.0 düzeyine indi. (Grafik)

Merkez Bankası, Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



20 gün önce bebeğini kaybeden Seren Serengil, teknede bikinisiyle dans etti
Merkez Bankası, TL zorunlu karşılık faizlerini indirdi Günlük burç yorumları 24 Eylül 2019 Salı (Haftalık burç yorumları) Müge Anlı'da cinayete kurban gittiği düşünülen Burhan Aykurt'la ilgili son dakika gelen itiraf şoke etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 11:56:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İmalat sanayide kapasite kullanım oranı yüzde 76.3'e düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]