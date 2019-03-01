İmalat sanayinde daralma hız kesti

İmalat PMI Şubat'ta 46.4 ile Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyeye çıkmasına rağmen daralmanın sürdüğüne işaret etti.

İmalat PMI Şubat'ta 46.4 ile Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyeye çıkmasına rağmen daralmanın sürdüğüne işaret etti. Bu dönemde istihdamdaki azalış son yedi ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

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