Son Dakika Haberleri: İmalat sanayinde daralma hız kesti

İmalat sanayinde daralma hız kesti

55 dakika önce

İmalat PMI Şubat'ta 46.4 ile Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyeye çıkmasına rağmen daralmanın sürdüğüne işaret etti.

İmalat sanayinde daralma hız kesti, System.String[]
İmalat PMI Şubat'ta 46.4 ile Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyeye çıkmasına rağmen daralmanın sürdüğüne işaret etti. Bu dönemde istihdamdaki azalış son yedi ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:15 

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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