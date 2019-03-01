İmalat sanayinde daralma hız kesti
55 dakika önce
İmalat PMI Şubat'ta 46.4 ile Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyeye çıkmasına rağmen daralmanın sürdüğüne işaret etti.
İmalat PMI Şubat'ta 46.4 ile Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyeye çıkmasına rağmen daralmanın sürdüğüne işaret etti. Bu dönemde istihdamdaki azalış son yedi ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:15
Ziraat Bankası, Konut ve İhtiyaç Kredilerinde Faiz Oranlarını İndirdi
Sigara Üretim ve Paketlenmesinde Standartlar Belirlendi
Dokuz Eylül Üniversitesinde Tanzim Satış Noktası Kuruldu
DSİ Genel Müdürü: Türkiye'nin En Yüksek Barajı Ekonomiye 2 Milyar Lira Katkı Sağladı