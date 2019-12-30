İmalat sanayisi inşaat yatırımlarında KDV iadesi devam edecek - Son Dakika
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İmalat sanayisi inşaat yatırımlarında KDV iadesi devam edecek

6 saat önce

İmalat sanayisi yatırımları üzerindeki katma değer vergisinden (KDV) kaynaklı finansman yükünü gidermek amacıyla yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilecek inşaat harcamaları için yüklenilecek KDV'nin iadesine yönelik uygulama 2020 ve 2021 yıllarında da sürecek.

İmalat sanayisi inşaat yatırımlarında KDV iadesi devam edecek, System.String[]

İmalat sanayisi yatırımları üzerindeki katma değer vergisinden (KDV) kaynaklı finansman yükünü gidermek amacıyla yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilecek inşaat harcamaları için yüklenilecek KDV'nin iadesine yönelik uygulama 2020 ve 2021 yıllarında da sürecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, imalat sanayisine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV'nin iade edilmesi, 2020 ve 2021 yıllarında yüklenilen KDV için de geçerli olacak.

Ayrıca, imalat sanayisine yönelik yatırım teşvik belgeleri kapsamında 1 Ocak 2020-31 Aralık 2022 döneminde gerçekleştirilen yatırım harcamaları için bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları çerçevesinde vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları da aynı şekilde devam edecek.

Karar, 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girecek.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 09:42 Kaynak: AA
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