İmalat sanayisinde katı atık miktarı geçen yıl 22,9 milyon tonu buldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İmalat sanayisinde katı atık miktarı geçen yıl 22,9 milyon tonu buldu - Son Dakika Ekonomi

İmalat sanayisinde katı atık miktarı geçen yıl 22,9 milyon tonu buldu

6 saat önce

İmalat sanayisinde faaliyet gösteren iş yerleri tarafından geçen yıl 22,9 milyon ton katı atık oluşturulurken, bunun 3,7 milyon tonunun tehlikeli nitelikte olduğu belirlendi.

İmalat sanayisinde katı atık miktarı geçen yıl 22,9 milyon tonu buldu, System.String[]

İmalat sanayisinde faaliyet gösteren iş yerleri tarafından geçen yıl 22,9 milyon ton katı atık oluşturulurken, bunun 3,7 milyon tonunun tehlikeli nitelikte olduğu belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılına ilişkin "imalat sanayi su, atık su ve atık istatistikleri"ni açıkladı.

Buna göre, iş yerleri geçen yıl 2,9 milyar metreküp su çekti. Çekilen suyun yüzde 71,2'si denizden, yüzde 15,5'i kaynak ve kuyudan, yüzde 4,8'si organize sanayi bölgesi (OSB) şebekesinden, yüzde 3,6'sı barajdan, yüzde 1,5'i şehir şebekesinden, yüzde 1,4'ü akarsudan ve yüzde 2'si diğer su kaynaklarından temin edildi. Bu suyun yüzde 76'sı soğutma suyu olarak kullanıldı.

İş yerleri tarafından bu dönemde toplam 2,4 milyar metreküp atık su deşarj edildi. Söz konusu suyun yüzde 80,8'inin soğutma suyu olduğu belirlendi. Toplam atık suyun yüzde 81,3'ü denize, yüzde 6,8'i akarsuya, yüzde 6,8'i OSB kanalizasyonuna, yüzde 2,6'sı şehir kanalizasyonuna, yüzde 2,5'i ise diğer alıcı ortamlara deşarj edildi.

Alıcı ortamlara verilen 2 milyar metreküp soğutma suyunun yüzde 1,1'i arıtılırken, soğutma suyu haricinde deşarj edilen 466 milyon metreküp atık suyun ise yüzde 54,6'sı arıtıldı.

Ana metal ve kimyasal sektörlerinde yoğunluk

İmalat sanayi iş yerlerinde 2018'de 3,7 milyon tonu tehlikeli olmak üzere toplam 22,9 milyon ton atık oluştu. Toplam atığın yüzde 57,3'ü satıldı veya lisanslı atık bertaraf ve geri kazanım firmalarına gönderildi, yüzde 21'i düzenli depolama tesislerinde depolandı, yüzde 9,2'si tesis bünyesinde geri kazanıldı, yüzde 5,5'i iş yeri sahasında depolandı, yüzde 4,5'i belediye veya OSB yönetimleri tarafından toplandı, yüzde 2'si beraber yakma ya da yakma tesislerinde yakıldı, yüzde 0,5'i ise diğer yöntemlerle bertaraf edildi.

Sektörlere göre değerlendirildiğinde toplam atığın yüzde 71,2'sini, çekilen suyun yüzde 80,4'ünü ve deşarj edilen atık suyun yüzde 83,2'sini ana metal ve kimyasal ürünleri üreten sektörler oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:24 Kaynak: AA
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