İmalatçı KOBİ'lere "KOBİ-GEL" desteği - Son Dakika

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Sinop Şube Müdürü Nedim Kaşıkırık, KOBİ-GEL Destek Programı kapsamında imalatçı KOBİ'lere destek vereceklerini belirtti.

Kaşıkırık, AA muhabirine, imalatçı KOBİ'lerin "www.kosgeb.gov.tr" internet sitesi üzerinden proje ile ilgili bilgi ve dokümana ulaşarak başvuru yapabileceklerini söyledi.

Belirtilen 8 konuda farklı değerlendirmelerin yanı sıra öncelikle üretim, enerji kullanımı, stok kontrolü, test gibi süreçlerin iyileştirilmesine yönelik projelerin değerlendirileceğini anlatan Kaşıkırık, "Proje başına 300 bin liraya kadar hibe ve 700 bin liraya kadar sıfır faizli geri ödemeli destek verilecek. Başvurular 17 Eylül'de sona erecek. Projeler, KOSGEB internet sitesi üzerinden doldurulmalı ve işletme tarafından onaylanmalıdır." dedi.

KOSGEB olarak Kovid-19 sürecinde işletmelerin yanında olmaya devam ettiklerini vurgulayan Kaşıkırık, "Banka üzerinden alınan kredilerde ödemeler dört ay ötelenmiştir. Dört ay sonra hepsi toplu olarak değil, her ay taksitler halinde ödenerek işletmelerin Kovid-19 sürecini daha rahat atlatması sağlanmıştır. Bunun için işletmelerden herhangi bir başvuru istenmemiş, bütün işlemler Başkanlığımız ile bankaların genel müdürlükleri arasında yapılmıştır." diye konuştu.

Kaşıkırık, Kovid-19 sebebiyle işletmeler ile yapılacak kurul toplantılarının KOSGEB'in kendi sistemi olan LMS ile internet ortamında uzaktan gerçekleştirileceğini dile getirerek, "KOSGEB, tüm şehirlerde IP telefon altyapısına geçti. Bu nedenle eski telefon hatları iptal oldu. Müdürlüğün yeni telefon numarası, '0312 595 25 57' şeklinde Ankara alan kodlu olarak güncellendi. Müdürlüğe ulaşmak için Ankara alan kodlu bu numaranın kullanılması gerekmektedir." ifadesini kullandı.