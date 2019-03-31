İmalathanelerinin Yanışını Gözyaşlarıyla İzlediler

KAHRAMANMARAŞ'ta, künefe imalathanesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

KAHRAMANMARAŞ'ta, künefe imalathanesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İmalathane sahibi Ufuk Gümüşkemer ve ailesi, itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesini gözyaşlarıyla izledi.



Şazibey Mahallesi'ndeki Ufuk Gümüşkemer'e ait künefe imalathanesinde, saat 10.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İmalathane kapalıyken, yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın haberini alan Gümüşkemer ile eşi ve kızı da telaşla imalathaneye koştu. Ufuk Gümüşkemer, itfaiye görevlilerinin alevlere müdahalesini gözyaşlarıyla izledi. Yangın, kısa sürede söndürülürken, imalathanede hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. - Kahramanmaraş

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