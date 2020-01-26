İmalathaneye dönüştürülen evde 1380 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İmalathaneye dönüştürülen evde 1380 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

İmalathaneye dönüştürülen evde 1380 litre sahte içki ele geçirildi

6 saat önce

Adana'da imalathaneye dönüştürülen evde yapım aşamasında ve satışa hazır 1380 litre sahte içki bulundu.

Adana'da imalathaneye dönüştürülen evde yapım aşamasında ve satışa hazır 1380 litre sahte içki bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmada merkez Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretildiğini tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yapım aşamasında ve satışa hazır 1380 litre sahte içki ele geçirdi.

İçkiyi imha eden ekipler, şüpheli H.B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

İmalathaneye dönüştürülen evde 1380 litre sahte içki ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 10:28 Kaynak: AA
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