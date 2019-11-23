İmalathaneye dönüştürülen evde 865 litre sahte içki ele geçirildi

Adrese operasyon düzenleyen polis, aramalarda yapım aşamasında ve satışa hazır 865 litre sahte rakı ele geçirdi.

Adana 'da 865 litre sahte içki ele geçirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

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