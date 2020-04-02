İmalatta ilk ‘semptom’ görüldü!

Büyümenin öncü göstergelerinden İSO Türkiye İmalat PMI, mart ayında 48,1'e inerek, üç aylık aranın ardından eşik değer 50,0'nin altına geriledi. Virüs salgınının ilk etkilerine işaret eden endekste, zorlukların büyük ölçüde salgın kaynaklı olduğu belirtildi.

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