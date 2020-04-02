İmalatta ilk ‘semptom’ görüldü!
1 saat önce
Büyümenin öncü göstergelerinden İSO Türkiye İmalat PMI, mart ayında 48,1'e inerek, üç aylık aranın ardından eşik değer 50,0'nin altına geriledi.
Büyümenin öncü göstergelerinden İSO Türkiye İmalat PMI, mart ayında 48,1'e inerek, üç aylık aranın ardından eşik değer 50,0'nin altına geriledi. Virüs salgınının ilk etkilerine işaret eden endekste, zorlukların büyük ölçüde salgın kaynaklı olduğu belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 05:07
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