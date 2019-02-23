Son Dakika Haberleri: İmalattan Vatandaşa Yerli ve Milli Ürünler

İmalattan Vatandaşa Yerli ve Milli Ürünler

1 saat önce

Diyarbakır'da bir çok yöreden getirilen yerli ve milli ürünler pazarı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

İmalattan Vatandaşa Yerli ve Milli Ürünler, System.String[]
Diyarbakır'da bir çok yöreden getirilen yerli ve milli ürünler pazarı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Sur ilçesi İnönü Caddesi üzerinde açılan yerli ve milli ürünler pazarı vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bir çok yöreden getirilen doğal ürünler tezgahlarda yerini aldı. Gümüşhane'den gelip bu organizasyonu düzenleyen Şenol Bayraktaroğlu, buradakilerin hepsinin üretici olduklarını, kendi memleketlerinde ürettiklerini getirdiklerini ve Türkiye'nin bir çok ilinde yöresel pazar kurduklarını söyledi. Bayraktaroğlu, "Gümüşhane'nin pestili kömbesi, cevizli sucuğu, Trabzon'un tereyağı, Kastamonu'nun peyniri, Artvin'in balı, Kars'ın kaşarı, Erzincan tulumu, Maraş'ın salça ve baharatı, İzmit pişmaniyesi, Balıkesir'in karadut kestane şekeri, Afyon'unun sucuğu ve tüm yöresel ürünler doğu mutfağının yerinde, tüm Diyarbakırlıların hizmetinde" dedi.

Yöresel ürünler pazarının bir ay boyunca tanıtım ve satış amacıyla Diyarbakırlılara hizmet vereceği belirtildi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:14 Kaynak: İHA

Gümüşhane, Diyarbakır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadın Sürücünün, Çarptığı Aracın Şoförünü "Dayım Milletvekili" Deyip Dövdüğü Anlar Kameraya Yansıdı Necla Aslan'ın 57 Yıllık Türkan Şoray Hayali Gerçek Oldu

Martin Skrtel Milli Takımı Bıraktığını Açıkladı Çamlıca Camii 7 Mart'ta İbadete Açılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 11:51:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İmalattan Vatandaşa Yerli ve Milli Ürünler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]