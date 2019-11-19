Son Dakika Haberleri: İmam Abdullah Külliyesi yeni Hasankeyf'te ziyarete açılacak
Son Dakika Güncel İmam Abdullah Külliyesi yeni Hasankeyf'te ziyarete açılacak - Son Dakika

İmam Abdullah Külliyesi yeni Hasankeyf'te ziyarete açılacak

6 saat önce

ILISU Barajı'nda su altında kalacak Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde kurtarılan eserler arasında yer alan İmam Abdullah Külliyesi'nin, yeni yerleşim yerindeki restorasyon çalışması tamamlandığı, önümüzdeki günlerde ziyarete açılacağı öğrenildi.

İmam Abdullah Külliyesi yeni Hasankeyf'te ziyarete açılacak, System.String[]

ILISU Barajı'nda su altında kalacak Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde kurtarılan eserler arasında yer alan İmam Abdullah Külliyesi'nin, yeni yerleşim yerindeki restorasyon çalışması tamamlandığı, önümüzdeki günlerde ziyarete açılacağı öğrenildi.

Hasankeyf 'te yapımı sürdürülen Ilısu Barajı nedeniyle tarihi eserlerin sular altında kalmaması için yürütülen çalışmalar kapsamında 10 Eylül 2018'de İmam Abdullah Külliyesi, yeni Hasankeyf'teki yeni yeri arkeoparka taşındı. 12'nci yüzyılda Artuklular tarafından inşa edilen, yıkılmasının ardından Eyyubiler döneminde onarılan İmam Abdullah Külliyesi'nin arkeoparka taşınmasının ardından restorasyon çalışması başlatıldı. İmam Abdullah Türbesi, minaresi ve eyvan yapısındaki restorasyonun tamamlandığı, önümüzdeki günlerde ziyarete açılacağı bildirildi.


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Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 06:05 Kaynak: DHA
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