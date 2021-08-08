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İmam Ali Camii ibadete açıldı - Son Dakika

İmam Ali Camii ibadete açıldı

08.08.2021 22:48
İmam Ali Camii ibadete açıldı, System.String[]

Kentsel dönüşüm kapsamında 2018 yılında yıkılan ve Bağcılar Belediyesi'nin de desteğiyle yenilenen İmam Ali Camii düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Kentsel dönüşüm kapsamında 2018 yılında yıkılan ve Bağcılar Belediyesi'nin de desteğiyle yenilenen İmam Ali Camii düzenlenen törenle ibadete açıldı. Eğitim ve kültür faaliyetlerinin de yürütüleceği camide aynı anda 1400 kişi ibadet edebilecek.

İstanbul'daki Caferilerin yoğunlukla yaşadığı bölgelerden biri olan Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki İmam Ali Camii, yenilenmesi amacıyla 2018 yılında kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı. Bağcılar Belediyesi, iş adamları ve vatandaşların desteğiyle tekrar yapımına başlanan caminin inşaatı pandemiye rağmen iki yılda tamamlandı. İmam Ali Camii bugün düzenlenen törenle ibadete açıldı. Toplumun her kesiminden çok sayıda kişinin iştirak ettiği törene; AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz, Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı, AK Parti eski milletvekili Feyzullah Kıyıklık, İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Javad Maboudifar, iş adamları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra konuşmasına başlayan milletvekili Ayrım, "İki yıl evvel temelini attığımız camimizi çok kısa zamanda bitirdik. Bu eserin çok süratle bitirilmesine çok sevindim. Bugün de açılışını yapıyoruz. Bundan güzel şey olabilir mi? Rabbime şükürler olsun" dedi. Özgündüz ise "İmam Ali Camii yenilendi ve güzelleşti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" diye konuştu.

Aynı anda bin 400 kişi namaz kılabiliyor

Bağcılar'ın tüm renkleriyle vatandaşların bir araya geldiği Türkiye'nin özeti bir ilçe olduğunu belirten Çağırıcı ise şunları söyledi: "Kardeşliğin dayanışmanın güzel noktada olduğu ilçemizde gönül dostlarına hizmet etme fırsatı veren Rabbime şükürler olsun. Burası dahil olmak üzere şimdiye kadar 20'ye yakın camimizin kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesi tamamlanmış oldu. Güzel bir dayanışma sonucunda güzel bir eser ortaya çıktı. Tekrar hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah burada vatanına, milletine ve dinine hizmet edecek güzel nesiller yetişecek."

Programın ardından protokol üyelerinin hep birlikte kurdele kesmesiyle cami ibadete açıldı. 750 metrekare üzerine kurulu olan camide aynı anda bin 400 kişi namaz kılabiliyor. Ayrıca camide eğitim ve kültür faaliyetleri de yapılabilecek. - İSTANBUL

Bağcılar Belediyesi, geri dönüşüm, İstanbul, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İmam Ali Camii ibadete açıldı - Son Dakika


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