İmam Altınbaş: "2019'un altın yılı olması değil, her yılın altın yıl olması gerekiyor"

İSTANBUL - Mücevherat sektörünün bilinen simalarından İmam Altınbaş, altın piyasasını değerlendirdi. Altın yatırımlarının tasarruflar açısından bu yıl da oldukça önemli bir yer tuttuğuna dikkat çeken Altınbaş açıklamalarının satır aralarında 2019'un altın yılı olmasına dair çıkan haberlere yönelik, "2019'un altın yılı olması değil, her yılın altın yılı olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye gibi tasarruf açığı olan ülkeler için altın, her zaman yatırım yapılması gereken, tasarruf olarak kullanılması gereken bir emtia olduğunu söyleyen Altınbaş, Aynı zamanda Türkiye'nin altını hammadde olarak kullanan ve dünyaya ihracat eden bir ülke olduğunu belirtti.



"Gram altın kullanımı Türkiye'de çok yaygınlaşacak"

2019 yılı altın piyasasını değerlendiren Altınbaş; Türk halkının altını sevdiğini, hediyeleşme ve tasarruf aracı olarak kullandığını altını kullandığını ifade ederek, "Altını hem hediyeleşmede hem de tasarruf amaçlı kullanıyor. Bu ikisi yan yana gelince, Türk halkının altını sevdiği dikkate alınırsa, gram altın kullanımı Türkiye'de çok yaygınlaşacak" şeklinde konuştu.



"Mücevher üreticisi olarak ikinci ülkeyiz"

Mücevher üreticisi olarak ikinci sırada Türkiye'nin olduğunu ifade eden İmam Altınbaş, "Türkiye ve çevre ülkelere göre; Avrupa'da İtalya'dan sonra ikinci ülkeyiz. Bu yüzden altını sadece tasarruf aracı olarak düşünmek değil, mücevher üretiminin de hammaddesi olarak değerlendirmek lazım" dedi.



"Altın üretimi desteklenmeli"

Altınbaş, "Devleti yöneten insanların stratejik olarak, altın üretimini teşvik edecek, destek olacak şekilde konumlanması lazım. Çünkü çok el emeğine dayalı, yoğun istihdam gerektiren bir üretim modeli. Bu yüzden altının tasarrufu ve ihracatı Türkiye için çok önemli" dedi.



"Para kasaları üretiminde Avrupa'da bir numarayız"

Altınbaş, Türkiye'nin para kasaları üretiminde Avrupa'da en çok tercih edilen ülkelerin başında geldiğini belirterek, "Para kasaları üretiminde Avrupa'da bir numarayız. Mobilya, aksesuar, mücevher üretimi konusunda Türkiye Avrupa'nın en gelişmiş firmalarına sahip. Dolayısıyla mücevher, altın gelişirken bir çok sektörü beraberinde geliştirdi ve ekonomiye katkı sağladı" açıklamalarında bulundu.

