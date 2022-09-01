İmam ayağına geldi, 70 yaşındaki vatandaş iş yerinde Kur'an-ı Kerim öğrendi - Son Dakika
Üye Girişi

İmam ayağına geldi, 70 yaşındaki vatandaş iş yerinde Kur'an-ı Kerim öğrendi

01.09.2022 02:52

İmam ayağına geldi, 70 yaşındaki vatandaş iş yerinde Kur'an-ı Kerim öğrendiı Kerim öğrendi.

İmam ayağına geldi, 70 yaşındaki vatandaş iş yerinde Kur'an-ı Kerim öğrendi

ŞIRNAK Şırnak'ın Silopi ilçesinde imamın ayağına kadar geldiği 70 yaşındaki esnaf Yunus Tursun iş yerinde Kur'an-ı Kerim öğrendi.

Şırnak İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Kur'an kurslarına iş yoğunluğundan dolayı katılamayan doktor, öğretmen, esnaf gibi farklı mesleklerden kişiler için hazırlanan proje ile din görevlileri görevlendirildi. Ocak ayında başlayan proje bünyesinde il genelinde görevli 579 din görevlisi, farklı mesleklerden 2 bin 500 kişiyi hafta içi her gün ev ve iş yerlerinde ziyaret edip, yaklaşık 30 dakika Kur'an-ı Kerim öğretiyor, temel dini bilgiler veriyor.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 70 yaşındaki esnaf Yunus Tursun, ayağına kadar gelen imam ile iş yerinde 7 ayda Kur'an'ı Kerim'i öğrendi. İlçe vaizi ve Silopi Aile Dini Rehberlik Birimi Koordinatörü Mesut Aslan tarafından verilen Elif Ba dersiyle başlayarak Kur'an'ı Kerim'i öğrenen Tursun, çok mutlu olduğunu belirterek, bilmeyenlere ise Kur'anı öğrenmeyi tavsiye etti. İlçe Vaizi ve Silopi Aile Dini Rehberlik Birimi Koordinatörü Mesut Aslan, "İl Müftülüğümüzün görevlendirdiği personel ile Kur'an'ı Kerim öğrenmeye başvuran Hacı Yunus amcamıza sıfırdan başlayarak Kur'an'ı Kerim öğrettik. Çok şükür 7 ay gibi kısa bir sürede öğrendi. Cenabı Allah'a şükürler olsun bunu başardık" dedi.

Gönüllü olarak Kur'anı Kerim öğrettiklerini ifade eden Aslan, "Kur'an'ı Kerim öğrenmek isteyenler bizlere başvurabilir. Ben gönüllü olarak bu hizmeti vermeye hazırım. Öğrenmek için niyetlenenlere Elif Ba ve Kur'an'ı Kerim'i ben hediye edeceğim, yeter ki gelip Kur'an'ı Kerim'i öğrenip okusunlar, anlasınlar" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Teröristler tarafından 5 yıl önce şehit edilen Mehmet Paksoy mezarı başında anıldı Teröristler tarafından 5 yıl önce şehit edilen Mehmet Paksoy mezarı başında anıldı Bayındır'da toplu sünnet şöleni Bayındır'da toplu sünnet şöleni
Kaynak: İHA

Hisarcık, Şırnak, Silopi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmam ayağına geldi, 70 yaşındaki vatandaş iş yerinde Kur'an-ı Kerim öğrendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:54 Türkiye'nin en gizemli yeri! İçerideki hava sadece 300 kişiyi yaşatabilir
00:06 Eylül ayından itibaren etkili olacak! Konutlarda kullanılan elektriğe yüzde 20, sanayide kullanılana ise yüzde 50 zam yapıldı
00:05 Kışa girmeden doğal gaza büyük zam!
23:34 Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i geri dönüyor! İşte rol alacağı yapım
23:24 Aydın'da feci kaza! Halk otobüsü ve otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
23:18 Fenerbahçe'nin renklerine bağlamak için uğraştığı Maxi Gomez, Trabzonspor'da!
23:04 Aydın'da korkunç cinayet! Cani koca, 2 ay önce evlendiği karısının boğazını kesti
23:02 Av sezonu coşkulu başladı! Balıkçılar "Vira Bismillah" sözleriyle ilk ağları atmaya başladı
23:00 Dünya'yı kendine hayran bıraktı! Haaland'ın 38 dakikada yaptıkları futbolseverlerin beğenisini topladı
22:53 Selçuk Bayraktar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun TEKNOFEST ziyareti hakkında konuştu: Şaşırdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 02:52:35. #1.11#
SON DAKİKA: İmam ayağına geldi, 70 yaşındaki vatandaş iş yerinde Kur'an-ı Kerim öğrendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement