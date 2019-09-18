Son Dakika Haberleri: İmam, cami bahçesinde gülen'in kitaplarını yakmaya çalışırken yakalandı
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İmam, cami bahçesinde gülen'in kitaplarını yakmaya çalışırken yakalandı

51 dakika önce

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e ait kitaplar ile örgütün dergi ve broşür gibi dokümanlarını cami bahçesinde yakmaya çalışırken, yakalanan imam M.Ç., gözaltına alındı.

İmam, cami bahçesinde gülen'in kitaplarını yakmaya çalışırken yakalandı, System.String[]

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e ait kitaplar ile örgütün dergi ve broşür gibi dokümanlarını cami bahçesinde yakmaya çalışırken, yakalanan imam M.Ç., gözaltına alındı.

İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Dağlar Mahallesi'nde görevli imam M.Ç.'nin cami bahçesinde kitap yaktığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Camiye giden ekipler, M.Ç.'yi FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e ait kitaplar ile örgütün dergi ve broşür gibi dokümanlarını bahçede yakmaya çalışırken, yakaladı. Gözaltına alınan M.Ç.'nin, kitapları ve diğer dokümanları eşinin dayısı A.T.'nin deposundan yakmak için aldığını söylediği öğrenildi. Depoda da arama yapan ekipler, FETÖ'ye ait kitap ve dergiler ele geçirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürülen M.Ç.'nin işlemlerinin sürdürüldüğü öğrenildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 06:09 Kaynak: DHA
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