Üye Girişi
İmam Hatip Liseleri, Gelecek Eğitim Öğretim Döneminde Kapılarını Öğrencilere Yeni Projelerle Açacak - Son Dakika

İmam Hatip Liseleri, Gelecek Eğitim Öğretim Döneminde Kapılarını Öğrencilere Yeni Projelerle Açacak

05.07.2021 23:07
İmam Hatip Liseleri, Gelecek Eğitim Öğretim Döneminde Kapılarını Öğrencilere Yeni Projelerle Açacak, System.String[]

İmam hatip liseleri, gelecek eğitim öğretim döneminde kapılarını öğrencilere yeni projelerle açacakMilli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, imam hatip liselerinde akademik başarının artırılmasından, robotik, kodlama ve yoğunlaştırılmış dil programlarına uzanan projeleri yeni...

İmam hatip liseleri, gelecek eğitim öğretim döneminde kapılarını öğrencilere yeni projelerle açacak

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, imam hatip liselerinde akademik başarının artırılmasından, robotik, kodlama ve yoğunlaştırılmış dil programlarına uzanan projeleri yeni eğitim öğretim döneminde uygulamaya başlayacak.

MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, AA muhabirine, genel müdürlüğe bağlı okulları 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde daha ileri taşımanın gayreti içinde olduklarını söyledi.

İmam hatip okullarında öğrencilerin, bir üst sınıfa hazırlanırken, mesleki olarak yetişmesine de imkan sağlandığını anlatan Yılmaz, bu okullardaki derslerin yüzde 75'inin Anadolu liseleri veya fen liseleri ile aynı müfredat ve ders saati içinde işlendiğini, yüzde 25'lik bölümde de temel İslam bilimlerinden Kur'an-ı Kerim, siyer, tefsir, hadis, fıkıh, akaid, İslam kültür ve medeniyeti, hitabet, kelam gibi derslerin verildiğini kaydetti.

Yılmaz, imam hatip okullarındaki eğitim çalışmalarına ilişkin şu bilgileri aktardı:

"Meslek derslerinin öğrencilerimizin üniversite sınavlarında ihtiyaç duydukları sebep-sonuç ilişkisi kurma, akıl yürütme sürecini takip etme, analiz yaparak ve sentezleyerek yorumlama becerisi kazanmaları açısından önemli bir işlevi bulunmaktadır. Öte yandan öğrencilerimiz, bilgiyi arama, toplama ve işleme, bilgi ve metodolojiyi kullanma, sorular sorma ve mantık yürüterek delillere dayalı sonuçlar çıkarma, Türkçeyi etkili ve güzel kullanabilme, topluluk önünde hitap edebilme, iç disiplin sağlayarak engellerle ve zorluklarla baş edebilme, liderlik becerisini geliştirerek sosyal sorumluluk sahibi olabilme gibi beceriler kazanarak hayata hazırlanmaktadır.

İmam hatip liselerinde öğrencilerimizin üniversiteye hazırlanmalarında hiçbir eksiklikleri olmadığı gibi ilaveten İHL meslek derslerinin akademik becerilere katkısı bulunmaktadır. Her yıl yeni hedeflerle akademik alanda çıta yükselmekte, destek eğitimleri, deneme sınavları ve özgün çalışma ortamları sağlanmaktadır. "

Kur'an-ı Kerim derslerinin de öğrencilerin öğrenme kapasitelerini geliştirdiğini ifade eden Yılmaz, özellikle son dönemde çok ilgi gören örgün eğitimle beraber hafızlık projesinde bu durumu yakından gördüklerini vurguladı.

Yılmaz, duygu durum araştırmalarında öğrencilerin akademik öğrenmelerinin ezber becerilerini, ezber becerilerinin de akademik öğrenmeleri çok geliştirdiğini, öğrencide yüksek motivasyon, azim, sabır ve sebat ile iç disiplini ortaya çıkardığını belirtti.

İmam hatip okullarında 21. yüzyıl becerileri bağlamında yeni dönem

Genel Müdür Yılmaz, bakanlıkça 2016'dan itibaren imam hatip okullarında öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun şekilde program çeşitliliğine gidildiğini, Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu ile devam eden süreci "21. yüzyıl becerileri bağlamında yeni dönem" olarak tanımladıklarını anlattı.

İmam hatip liselerinde, temel İslam bilimleri ile fen ve sosyal bilimler, uluslararası imam hatip, yabancı diller, musiki, spor, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar, hafızlık, teknoloji olmak üzere 8 farklı program uygulandığını dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"500'den fazla okulumuzda, bu içerikte eğitimler veriliyor. Bu okullarımız başta olmak üzere Anadolu imam hatip liselerinden 2021 yılı YKS sonuçlarında çok iyi dereceler bekliyoruz. Öte yandan, yabancı dil programı (hazırlık sınıfı) uygulayan 48 lisemizde ise Arapçanın yanı sıra ikinci yabancı dil olarak İngilizce, Almanca, İspanyolca, Rusça, Çince, Fransızca, Farsça, Rusça, ve Japonca olmak üzere 9 farklı dilde eğitim yapılıyor. Bu okullarımızın çoğunun pansiyonu bulunuyor. Uluslararası Anadolu imam hatip lisesi öğrencilerine verilen Türkçe eğitimleriyle Anadolu imam hatip liselerinde 10 farklı dilde eğitim imkanı bulunuyor.

Sanat programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerinde ise öğrencilerin kültür ve medeniyetin vazgeçilmezi olan musiki ile hüsnühat, ebru, tezhip, kaligrafi, resim gibi geleneksel ve çağdaş görsel sanatlarda kendini geliştirme imkanı bulunuyor. Spor programı uygulayan imam hatip liselerinde de bireysel ya da takım sporlarında eğitim alarak kariyer hedeflerine yürüyen genç sporcu gençleri de yetiştiriyoruz. Hafız öğrencilerin eğitim gördüğü imam hatip liselerinde de hafızlar lise öğrenimiyle birlikte hafızlığını tekrar ederek pekiştirme ve koruma imkanı buluyor. "

Bir önceki yıla göre üniversite başarısı arttı

Nazif Yılmaz, 2020 yılı YKS'nin imam hatip liselerinin yükselişine dair gösterge olduğunu belirtti. Geçen yıl imam hatip liselerinden mezun olanların önceki yıla göre üniversiteye yüzde 24, 73'lük bir artışla yerleştiğine dikkati çeken Yılmaz, "Bu yılki büyümenin daha büyük olacağını düşünüyoruz. Bu sonuçlar, okulların her geçen gün akademik başarısı yüksek öğrencilerin ilgi odağı olmasına neden olmaktadır. " dedi.

Yeni kaydolacak öğrencileri bekleyen projeler

İmam hatip okullarında yürütülen bazı projelerden de örnekler veren Yılmaz, bunlardan birinin "Hedef 2021" olduğunu vurgulayarak, bu projede öğrencilerin üniversiteye hazırlandığı bir sistemin kurulduğunu bildirdi.

İmam hatip okullarında Akademik Danışma Kurulları oluşturduklarını da hatırlatan Yılmaz, "Şu anda 600 okulda mevcut olan ve modellenerek geliştirilen bu kurullar ile okullarımızın akademik camia ile irtibatı kurulmakta, 2023 Vizyon Belgesi'nde belirtildiği gibi öğrencilerimiz entelektüel yönleri geliştirilerek bir üst öğrenime hazırlanmakta ve her okula kendi vizyonunu daha da geliştirme imkanı verilmektedir. " dedi.

ERDEM Projesi'nin de bir diğer çalışmaları olduğunu kaydeden Yılmaz, projede okullar arasındaki başarı farklılıklarının azaltılmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü, okuma kültürünü geliştirmek ve sürekli kılmak için 1511 okulda 11 bin 623 öğretmen ve 116 bin 230 öğrenciyle "Oku-Yorum" projesinin başlatıldığı bilgisini verdi.

Yılmaz, okullardaki bilişim teknolojileri öğretmenleriyle HİSAR Projesi'nin uygulandığını, proje kapsamında 14 bin 580 öğrencinin sahada uygulamalı eğitim alarak inovasyon becerilerini geliştirmek için hazır olduğunu aktardı.

Kalite Takip Sistemi (KTS) ile etkin izleme ve değerlendirmeyi hedeflediklerini belirten Yılmaz, bu sistem ile ülkedeki tüm imam hatip okullarının eğitim-öğretim yılı boyunca aylık izlendiğini ve değerlendirildiğini sözlerine ekledi.

İmam Hatip Liseleri, Gelecek Eğitim Öğretim Döneminde Kapılarını Öğrencilere Yeni Projelerle Açacak

milli eğitim bakanlığı, 2023 eğitim vizyonu, Nazif Yılmaz, İmam Hatip, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum İmam Hatip Liseleri, Gelecek Eğitim Öğretim Döneminde Kapılarını Öğrencilere Yeni Projelerle Açacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın'ın ifadesi alınmaya başlandı 22:54 Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın'ın ifadesi alınmaya başlandı Evinde intihar eden usta kemanist İlyas Tetik ile Muazzez Ersoy'un şarkı söylediği anlar ortaya çıktı 22:29 Evinde intihar eden usta kemanist İlyas Tetik ile Muazzez Ersoy'un şarkı söylediği anlar ortaya çıktı Suudi Arabistan'da tır kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 2 ölü, 2 yaralı 21:52 Suudi Arabistan'da tır kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 2 ölü, 2 yaralı
Genç kadının başı tacizci ile dertte! Sapık son rezaletinde eve girmeye kalktı 21:45 Genç kadının başı tacizci ile dertte! Sapık son rezaletinde eve girmeye kalktı Geleceğin 20 mesleği listelendi, paraya para demeyecekler! İlk sırada siyaset bilimi var 21:05 Geleceğin 20 mesleği listelendi, paraya para demeyecekler! İlk sırada siyaset bilimi var Galatasaray, Gedson Fernandes'i kiralık olarak kadrosuna kattı 20:28 Galatasaray, Gedson Fernandes'i kiralık olarak kadrosuna kattı
Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo'nun aldığı kiloları görenler şaşkınlığını gizleyemedi 20:01 Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo'nun aldığı kiloları görenler şaşkınlığını gizleyemedi Müge Anlı hakkında bomba Exxen iddiası! Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı 19:09 Müge Anlı hakkında bomba Exxen iddiası! Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı

Son Dakika Haberleri
17:19 ABD'de 4 Temmuz bağımsızlık günü kana bulandı: 2 ölü, 3 yaralı
17:16 Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı
17:06 Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ın rakibi olan PSV, Dumfries ve Malen'i kamp kadrosuna almadı
17:04 Ayşe Nazlı'nın katilinden dehşete düşüren savunma: 7 dakika boğazını sıktım, sonra suni teneffüs yaptım
16:47 Meteoroloji'den yağmur uyarısı geldi! Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir
16:43 Türk diplomasisinin önemli ismi Başkonsolos Mehmet Ferhan Yorulmaz hayatını kaybetti
16:41 Parti yapan Onyekuru, Fatih Terim'i kızdırdı! Galatasaray transfer için eskisi kadar istekli değil
16:39 Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti
16:13 Vitor Pereira ve Caner Erkin'in büyük buluşması gerçekleşti! Samimi fotoğraflar beğeni topladı
16:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis'te bir Su Kanunu hazırlıyoruz
"Ölüm virajı" yine can aldı! 1 polis öldü, 1 polis yaralandı         
23:11
Bakan Koca, otogardaki ilginç aşı davetinde personeline sahip çıktı Bakan Koca, otogardaki ilginç aşı davetinde personeline sahip çıktı         
22:37
Bakan Yanık'tan Elmalı davası açıklaması: Ses kayıtları, yazışmalar, çizimler bu dosyaya ait değil Bakan Yanık'tan Elmalı davası açıklaması: Ses kayıtları, yazışmalar, çizimler bu dosyaya ait değil         
22:13
Lüks otomobil yolda ilerlediği sırada alev topuna döndü Lüks otomobil yolda ilerlediği sırada alev topuna döndü         
21:45
Son Dakika: 2021-2022 eğitim-öğretim yılı, 6 Eylül'de yüz yüze eğitimle başlayacak Son Dakika: 2021-2022 eğitim-öğretim yılı, 6 Eylül'de yüz yüze eğitimle başlayacak         
21:37
Arazi kavgasında muhtarın 15 yaşındaki çocuğunu pompalıyla öldürdü, ağabeyini de yaraladı Arazi kavgasında muhtarın 15 yaşındaki çocuğunu pompalıyla öldürdü, ağabeyini de yaraladı         
20:30
Son Dakika: FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, Türkiye'ye getirildi Son Dakika: FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, Türkiye'ye getirildi         
20:16
Son Dakika: Zamlı emekli aylıkları ile ikramiyeler Kurban Bayramı'ndan önce ödenecek Son Dakika: Zamlı emekli aylıkları ile ikramiyeler Kurban Bayramı'ndan önce ödenecek         
19:47
Metropoll'den gündeme damga vuracak Metropoll'den gündeme damga vuracak "Z kuşağı" anketi: "Kararsız", "protesto oy" ve "cevap yok" şıkkına yüklendiler         
18:16
Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı         
17:17
Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti         
16:40
Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti         
15:40
On bin dolar alan siyasetçi kim? CHP'nin dilekçesine 37 gün sonra yanıt On bin dolar alan siyasetçi kim? CHP'nin dilekçesine 37 gün sonra yanıt         
15:38
Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler         
14:32
Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları         
11:51
Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi         
09:15
İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı         
08:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2021 23:52:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İmam Hatip Liseleri, Gelecek Eğitim Öğretim Döneminde Kapılarını Öğrencilere Yeni Projelerle Açacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement