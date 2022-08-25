GÜLŞEN SOSYAL MEDYADAN ÖZÜR DİLEDİ

İMAM Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle gözaltına alınan şarkıcı Gülşen sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak özür diledi.

Gülşen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uzun yıllardır birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarım ile iş ve çalışma ortamında yapmış olduğum bir espri toplumu kutuplaştırmayı hedefleyen kimseler tarafından öne çıkarılarak yayınlanmıştır. Sözlerimin ülkemizdeki kutuplaştırmayı hedefleyen kötü niyetli kimselere malzeme vermiş olmasından dolayı üzgünüm. İnandığım özgürlüğü savunurken, eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım; bulacağım." ifadelerine yer verdi.

- İstanbul