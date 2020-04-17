İmam hatip lisesi öğrencileri Harvard ve Yale üniversitelerinden sertifika aldı - Son Dakika

Tenzile Erdogˆan Kız Anadolu I·mam Hatip Lisesi o¨gˆrencileri, "Vizyoner Hedefler" projesi kapsamında, Harvard ve Yale üniversitelerinde uzaktan eğitim derslerini tamamlayarak sertifika aldı.



Okuldan yapılan açıklamada, Tenzile Erdogˆan Kız Anadolu I·mam Hatip Lisesinin Türkiye'nin ve du¨nyanın gec¸tigˆi bu hassas su¨rec¸te hemen aksiyon aldığı ve o¨gˆrencilerine en gu¨zel imkanları sunmak adına idaresi, hocaları ve tu¨m personelleriyle çalıştığı belirtildi.

Koronaviru¨s o¨nlemleri c¸erc¸evesinde okullardaki egˆitime ara verildigˆi bu su¨rec¸te uzaktan egˆitimin bu¨yu¨k o¨nem kazandığına işaret edilen açıklamada, o¨gˆrencilerin hem okul mu¨fredatını online takip ettiği hem de du¨nyaca u¨nlu¨ u¨niversite ve kurumlardan ilgilerine uygun alanlarda egˆitimleri tamamlayarak sertifika kazandıkları aktarıldı.

Tenzile Erdogˆan Kız Anadolu I·mam Hatip Lisesi'nin fen lisesi mu¨fredatı uygulayan bir proje okul olduğu hatırlatılan açıklamada, burada o¨gˆrencilerin hayata her yo¨nu¨yle hazırlanmaya c¸alıs¸ıldığı, Harvard ve Yale üniversiteleri gibi marka kurumlardan egˆitim aldıkları, bo¨ylece o¨gˆrencilerin henu¨z lisedeyken u¨niversite sertifikası sahibi oldukları kaydedildi.



Dünyaca ünlü üniversitelerden sertifika alma çalışmalarını lisede 2 yıldır sürdürülen "Vizyoner Hedefler" projesinin önemli bir faaliyeti olduğu belirtilen açıklamada, şu bilgiler verildi:



"Kısaca 'VİZE' olarak adlandırılan proje kapsamında bütün 9 ve 10'uncu sınıf öğrencilerimiz 3 alanda kendilerini geliştirmektedirler. Özellikle günümüz dünyasında öğrencilerin kendilerini daha rahat ifade edebilecekleri çalışmalar büyük ehemmiyet kazanmaktadır. Bu çerçevede öğretmenlerin rehberliğinde liderlik, girişimcilik ve toplumsal hizmet konularında çalışmalar sürdürülmektedir. Öğrenciler derslerden sorumlu oldukları proje görevlerini bu çerçevede tamamlamaktadırlar. Kendilerine verilen çizelgede okuyacakları kitaplar, izleyecekleri bilgilendirici videolar, gezecekleri yerler, sunum ve online dersler olmak üzere 5 temel vazife bulunmaktadır."



Açıklamada görüşlerine yer verilen okulun Akademik Danışmanı ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aşkın Asan, "O¨gˆrenciler bu tu¨r c¸alıs¸malara okulumuza bas¸ladıkları gu¨nden itibaren hazırlandılar. Altyapısı hazır olan c¸ocuklarımız mento¨r hocalarımızın yo¨nlendirmeleriyle bu gu¨zel c¸alıs¸mayı tamamladılar. Gayemiz, c¸ocuklarımızın kendilerine, ailelerine, c¸evrelerine, milletimize ve tu¨m insanlıgˆa faydalı bireyler olarak yetis¸melerini sagˆlamak ic¸in gayret etmektir." ifadelerini kullandı.

"Ülkemizi uluslararası platformalarda temsil edeceğiz"



"Vizyoner Hedefler" projesi kapsamında online eğitim alan 10. sınıf öğrencisi Lale S¸evval Go¨ncu¨ogˆlu, hocalarının desteği ve yo¨nlendirmeleriyle Harvard ve MIT u¨niversitelerinin ortak kurdugˆu bir online ders platformu olan EDX'te ileride okumak istedigˆi alanla ilgili birc¸ok derse ulas¸ma imkanı elde ettiğini belirtti.

Uluslararası hukuk okumayı ve kadın haklarına yo¨nelik c¸alıs¸malarda bulunmayı hedeflediğini anlatan Göncüoğlu, şunları kaydetti:



"Bu hedeflere ulas¸mak ve u¨niversite o¨ncesi bas¸lattıgˆım projelerime yo¨n vermek adına Harvard, Yale, Stanford, Upenn ve Michigan gibi bu alanda online ders veren u¨niversitelerin sundugˆu egˆitimlere yo¨neldim. Bu u¨niversitelerin profeso¨rlerinden egˆitim almak, alanında uzman kis¸ilerin tecru¨belerini dinlemek beni her zaman heyecanlandırdı. Bo¨yle bir fırsatı elde etmek ve u¨niversite seviyesinde dersler go¨rmek tahmin edebilecegˆimden c¸ok daha gu¨zel bir tecru¨be oldu. Benim gibi lisansını Harvard'da yapmak isteyen bir öğrenci için EDX ve sunduğu dersler altın değerinde."



Bu platformdan yararlanmaları için arkadaşlarına bu alanda olabildiğince yardım etmeye çalıştığını belirten Göncüoğlu, "Bize sunulan bu fırsatlar sayesinde ileride ülkemizi uluslararası platformalarda en iyi şekilde temsil edeceğimize ve potansiyelimizi en iyi şekilde kullanacağımıza inancım tam." ifadesini kullandı.