İmam Hatip Lisesi öğrencileri stand-up Demirkaynak'la buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İmam Hatip Lisesi öğrencileri stand-up Demirkaynak'la buluştu - Son Dakika

İmam Hatip Lisesi öğrencileri stand-up Demirkaynak'la buluştu

6 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Ensar Vakfı Çaycuma Şubesinin organizasyonu ile İmam Hatip Lisesi öğrencileri ünlü stand-up sanatçısı Recep Demirkaynak'la buluştu.

İmam Hatip Lisesi öğrencileri stand-up Demirkaynak'la buluştu, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Ensar Vakfı Çaycuma Şubesinin organizasyonu ile İmam Hatip Lisesi öğrencileri ünlü stand-up sanatçısı Recep Demirkaynak'la buluştu.


Çaycuma Müftülüğü Ömer Halisdemir Öğrenci Yurdu Konferans salonunda "Kim olduğunuzu biliyor musunuz" adlı temalı programa yoğun katılım gerçekleşti. Recep Demirkaynak bir buçuk saat boyunca canlı, renkli, dinamik bir şekilde sunum yaparak öğrencileri kahkahaya boğdu.


Programda Ensar Vakfı Şube Başkanı Adem İnam'ın Recep Demirkaynak' a hediye takdim ederek, gençleri sınav stresinden kurtarmak, onları eğlendirmek ve sınavlara daha motive bir şekilde hazırlanmaları için bu tür programlara öncülük ettiklerini dile getirdi. Toplu hatıra fotoğrafı sonrası program sona erdi. - ZONGULDAK

Recep Demirkaynak, Zonguldak, Çaycuma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 02:22 Kaynak: İHA
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