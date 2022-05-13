İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden "El Ele İyiyiz" çalışması - Son Dakika
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İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden "El Ele İyiyiz" çalışması

13.05.2022 11:12
İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden "El Ele İyiyiz" çalışması

Konya Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, SEDEP (Selçuklu Değerler Eğitimi Programı) kapsamında, "El Ele İyiyiz" ismini verdikleri çalışmalarıyla farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Konya Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, SEDEP (Selçuklu Değerler Eğitimi Programı) kapsamında, "El Ele İyiyiz" ismini verdikleri çalışmalarıyla farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Öğrenciler, "Okullarımız İyilikte Yarışıyor" projesince faaliyete geçirdikleri çalışmalarla, ihtiyaç sahibi ailelerle bir araya geliyor.

Ramazan ayında okulda programlar yaparak yardımlaşma konusunda farkındalık uyandırmaya çalışan öğrenciler, toplanan yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Ayrıca öğrenciler, gazilere ve kimsesiz çocuklara yaptıkları ziyaretle daha çok kişiye ulaşarak, onları mutlu etmeyi amaçlıyor.

Yaklaşık bir ay önce vefat eden öğretmenleri Fatma Büyükyorulmaz adına su kuyusu açtırmayı planlayan öğrenciler, çalışmalara devam ediyor.

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Mahmut Sami Ramazanoğlu, İmam Hatip Liseleri, Selçuklu, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden 'El Ele İyiyiz' çalışması - Son Dakika


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