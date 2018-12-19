Son Dakika Haberleri: İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinden Kan Bağışı

İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinden Kan Bağışı

1 saat önce

Kadirli Şehit İsmail Akdumanlı Kız Anadolu Lisesi öğrencileri, Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.

İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinden Kan Bağışı, System.String[]
Kadirli Şehit İsmail Akdumanlı Kız Anadolu Lisesi öğrencileri, Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.

Türk Kızılayı Kadirli Şube Başkanı Zafer Biçer, kan bağışı öncesi öğrencilere kan bağışının önemini anlatarak kan bağışında bulundukları için teşekkür etti.

Okul Müdürü Hacer Çağlaroğlu ise, düzenledikleri kan bağışı kampanyasına öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, kan bağışı konusunda herkesi duyarlı olmaya davet etti.

Öğrencilerden Şifa Topçu da, hayat kurtarmak amacıyla kan bağışında bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:13 Kaynak: AA

Türk Kızılayı, Kadirli, Güncel
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