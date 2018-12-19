İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinden Kan Bağışı
1 saat önce
Kadirli Şehit İsmail Akdumanlı Kız Anadolu Lisesi öğrencileri, Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.
Kadirli
Şehit İsmail Akdumanlı Kız Anadolu Lisesi
öğrencileri, Türk Kızılayı
'na kan bağışında bulundu.
Türk Kızılayı Kadirli Şube Başkanı Zafer Biçer
, kan bağışı öncesi öğrencilere kan bağışının önemini anlatarak kan bağışında bulundukları için teşekkür etti. Okul Müdürü
Hacer Çağlaroğlu ise, düzenledikleri kan bağışı kampanyasına öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, kan bağışı konusunda herkesi duyarlı olmaya davet etti.
Öğrencilerden Şifa Topçu da, hayat kurtarmak amacıyla kan bağışında bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:13 Kaynak: AA
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