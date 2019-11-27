İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin teknoloji projeleri görücüye çıktı

Beylikdüzü'nde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

İSTANBUL - Beylikdüzü Azem Yükseloğlu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin bir yıldır üzerinde çalıştıkları teknoloji ve tasarruf odaklı birçok proje TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'da görücüye çıktı.

TÜBİTAK'ın genç bilim insanlarını desteklemek için uygun gördüğü projelerini desteklediği okullardan biri olan, Azem Yükseloğlu İmam Hatip Lisesi TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenledi. Fuarın açılışı Kuran'ı Kerim'in okunmasının ardından kurdele kesimiyle yapıldı. Açılışa öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı. Okulun proje sorumlusu öğretmenlerinden Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Resul Pekdemir, fuar kapsamında sergilenen ürünler üzerinde öğrencilerin 1 yıldır çalıştığını belirtti. Pekdemir konuşmasını şöyle sürdürdü: "Heyecanlıyız, gururluyuz. İmam Hatip lisesinden özellikle fen ağırlıklı projelerin çıkması bizim için ayrıca bir mutluluk. İnşallah bunların da devamı gelecek çok daha iyi noktalara taşıyacağız. Biz bu projeyi yaparken amacımız çocuklarımızın çift kanatlı olmasını istiyoruz. Yani hem imam hatip ruhunu almalarını istiyoruz hem de günün şartlarına uygun fen ve teknik anlamında da kendilerini geliştirmelerini arzu ediyoruz. Bu amaçla yaptık çok da güzel oldu."



Zamandan tasarruf ediyorlar

Fuarda statik elektriklenmeden kaynaklı çıkan yangınları önleyecek projelerden, tasarruf sağlayacak birçok proje katılımcılar tarafından ilgi gördü. Fuarda yoğun ilgi gören 'Otomatik Açılan Akıllı Tahtam' projesinin danışman öğretmeni Uğur Apaydın, "Öğretmenler derse girdikten itibaren akıllı tahtanın tuşuna basmalarıyla birlikte üç dakikalık bir zaman kaybı yaşıyorlar. Biz de istedik ki öğretmen hiç zaman kaybı yaşamasın. Bir günde sekiz ders saati olduğunu düşünürsek yirmi dört dakikalık bir zaman tasarrufu elde etmiş olduk. Okulumuzda bulunan yirmi bir sınıf için yaptığımız zaman 504 dakikalık zaman tasarrufu elde etmiş olduk. Türkiye'deki bütün okullar için yaptığımız zaman yaklaşık olarak 142 günlük hatta 180 iş günü. Yani bir yıllık olarak bütün okulları bu projeye dahil ettiğimiz zaman 4 bin 261 senelik zaman tasarrufu sağlamış oluyoruz" ifadelerini kullandı.