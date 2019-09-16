Son Dakika Haberleri: İmam Hatip Lisesinde kız öğrencilerle söyleşi
Son Dakika Güncel Haber

İmam Hatip Lisesinde kız öğrencilerle söyleşi

1 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Eğitimci, Gazeteci Yazar Fatma Gülşen Koçak, 'İslam Medeniyeti' konusunda kız öğrencilerle söyleşi yaptı.

İmam Hatip Lisesinde kız öğrencilerle söyleşi, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Eğitimci, Gazeteci Yazar Fatma Gülşen Koçak, 'İslam Medeniyeti' konusunda kız öğrencilerle söyleşi yaptı.


Koçak, Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi toplantı salonunda yaptığı söyleşide, 'İslam Medeniyetinin' akan su gibi etrafını yeşillendirip hayat veren bir yaşam sistem olduğunu belirterek bir yere kapanıp ibadet etmenin İslam medeniyetinin amacına ulaşması için yeterli olmadığını söyledi.


Ayrıca dünyada her yıl bütün dünya nüfusunu doyuracak kadar gıda üretildiğini ama israfın fazla olması nedeniyle adil bir şekilde paylaştırılmadığını belirtti.


Program sonunda Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Recep Akbaşlı tarafından, Gazeteci - Yazar Fatma Gülşen Koçak'a çeşitli hediyeler takdim etti. - ADIYAMAN

Mehmet Tevfik Göksu, Koçak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arkadaşından yardım isteyen çocuk gelini, polisler kurtardı
Abisi Özcan Deniz'den beklediği yardımı göremeyen Gülcan Deniz, cumhurbaşkanından yardım istedi Ronaldo gözyaşlarına boğuldu Kalp ameliyatı öncesi sevgilisine evlenme teklifi etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 18:30:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İmam Hatip Lisesinde kız öğrencilerle söyleşi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]