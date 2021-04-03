İmam hatip öğrencileri, çevrim içi Uluslararası Arapça Münazara Yarışması'nda Türkiye'yi temsil ediyor - Son Dakika

Katar Foundation tarafından çevrim içi düzenlenen 5. Uluslararası Arapça Münazara Yarışması'nda, Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Türkiye'yi temsil ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle geçen yıl ertelenen ve bugün başlayan yarışma, 7 Nisan'a kadar sürecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin, 4 Mayıs 2019'da 10'uncusunu düzenledikleri Arapça yarışmalarındaki "Arapça Münazara" dalında Türkiye birincisi olduğunu söyledi.

Katar Foundation bünyesinde 5'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Arapça Münazara Yarışması'nın geçen yıl salgın nedeniyle yapılamadığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu yıl 3-7 Nisan 2021'de çevirim içi gerçekleştirilecek yarışmada Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ülkemizi temsil edecek. Yarışmada Arap ülkelerinin tamamı ve bunların dışında Avrupa kıtasından İngiltere, İspanya, Fransa, Almanya, İtalya, İsveç, İsviçre ile ABD, Kanada, Rusya ve Uzak Doğu ülkelerinin de aralarında olduğu 39 ülkeden 40 takım yer alıyor."

Yılmaz, düzgün Arapça konuşmanın yanı sıra mantık, muhakeme, delil getirme ve getirilen delili çürütmenin yarışmada önemli yer tuttuğuna işaret ederek, "Yarışmaya katılan öğrencilerimizin, okulumuzu ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyor, başarılar diliyoruz." ifadesini kullandı.