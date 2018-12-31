Son Dakika Haberleri: İmam Hatip Öğrencileri Harçlıklarını Yemen'e Gönderdi

İmam Hatip Öğrencileri Harçlıklarını Yemen'e Gönderdi

1 saat önce

Kocaeli'de imam hatip öğrencileri, harçlıklarını Yemen'deki yardıma muhtaç kişilere yolladı.

İmam Hatip Öğrencileri Harçlıklarını Yemen'e Gönderdi, System.String[]
Kocaeli'de imam hatip öğrencileri, harçlıklarını Yemen'deki yardıma muhtaç kişilere yolladı.

Yemen'deki açlık dramına dikkati çekmek isteyen Karamürsel İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Türk Kızılayı'nın Yemen için başlattığı yardım kampanyasına destek verdi.

Okul müdürü Yılmaz Özmüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, başlattıkları "Gönül Kesesi" kampanyası kapsamında öğrencilerin biriktirdiği 9 bin 379 lirayı, Ziraat Bankası Karamürsel Şubesi aracılığıyla Türk Kızılayı'nın Yemen hesabına gönderdiklerini söyledi.

Kampanyayla Yemen'de yaşanan açlık dramına dikkati çekmeyi amaçladıklarını belirten Özmüş, "Yemen halkıyla tarihi bağlarımız olması dolayısıyla orada yaşanan drama sessiz kalmadık. Adına 'Gönül Kesesi' dediğimiz projemizi ciddi bir katılımla başarıyla sonuçlandırdık. Öğrencilerime ve onlara yol gösteren öğretmenlerine teşekkür ediyorum. Okul olarak, mesafe tanımadan kimsesizlere kimse olmak hususunda bundan sonra da başı çeken bir anlayışla hareket etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:17 Kaynak: AA

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