Son Dakika Haberleri: İmam Hatip Öğrencileri Harçlıklarını Yemen'e Gönderdi

İmam Hatip Öğrencileri Harçlıklarını Yemen'e Gönderdi

42 dakika önce

Muş Şehit Davut Karaçam Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Yemen için kampanya düzenledi.

İmam Hatip Öğrencileri Harçlıklarını Yemen'e Gönderdi, System.String[]
Muş Şehit Davut Karaçam Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Yemen için kampanya düzenledi.

Öğrenciler Yemen'deki insani drama kayıtsız kalmayarak, harçlıklarından biriktirdikleri yaklaşık 4 bin lirayı Muş Kızılay Başkanlığına teslim etti.

Okul Müdürü Mustafa Göregen, yaptığı açıklamada, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra dünyada olup bitenleri iyi okumaları için çalıştıklarını söyledi.

Okul bünyesinde kampanya başlattıklarını anlatan Göregen, "Sağolsun öğrencilerimiz ve velilerimiz Yemen'deki insani drama kayıtsız kalmayarak kampanyayı desteklediler. Kampanyanın başlamasında öncülük eden okulumuza ve Sosyal Yardımlaşma Kulübünden sorumlusu tarih öğretmeni Ramazan Kaplan'a teşekkür ederim." dedi.

Kaplan ise savaşta en çok çocukların zarar gördüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Bu nedenle öğrencilerimiz arasında yardımlaşma duygusunun arttırılması ve sınırlarımızın ötesinde bulunan çocukların ölmemesi için okulumuzda kampanya düzenledik. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz bu konuda duyarlı bir yardımlaşma örneği göstererek yaklaşık 4 bin lira yardım topladık. Türk Kızılayı Genel Merkez Kurulu Üyesi ve Türk Kızılayı Muş Şube Başkanı Cengiz Koç'a makbuz karşılığında teslim ettik."

Muş Şube Başkanı Cengiz Koç da bağışlarından dolayı öğrencilere ve emeği geçenlere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:27 Kaynak: AA

Muş, Yemen, Güncel
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