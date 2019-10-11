İmam hatip öğrencileri harekat için 'fetih suresi' okudu
59 dakika önce
İSTANBUL Gaziosmanpaşa'da Mustafa Yeşil İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, Barış Pınarı Harekatı'nın başarılı olması için Fetih Suresi okuyup, dua etti.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:24 Kaynak: DHA
İSTANBUL Gaziosmanpaşa'da Mustafa Yeşil İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, Barış Pınarı Harekatı'nın başarılı olması için Fetih Suresi okuyup, dua etti.
Okulun uygulama mescidinde bu sabah bir araya gelen öğrenciler ve öğretmenler, Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda oluşturmaya çalışılan terör koridoruna karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda başarılı olması için Fetih Suresi okudu. Öğrenciler ve öğretmenler harekata katılan askerler için dua da etti.
Barış Pınarı Harekatı paylaşımı yapan Cenk Şahin için Almanya'da skandal karar Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü Son Dakika: Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn ilçesinin Tel Halef köyü YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı