İmam Hatip Öğrencileri Yarıştı

İmam Hatip okulları arası "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma", "Ezan Okuma", "Hutbe Okuma", "Genç Hafızlık" yarışması il finali Sarıkaya ilçesinde yapıldı.

İmam Hatip okulları arası "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma", "Ezan Okuma", "Hutbe Okuma", "Genç Hafızlık" yarışması il finali Sarıkaya ilçesinde yapıldı.



Sarıkaya Sarızeybek İş ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen yarışmada konuşan Yozgat İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Tekin, yarışmanın kaybedenin olmadığını söyledi.



Yarışma sonunda Yozgat'ı temsil edecek öğrencilerin belirlendiğini aktaran Tekin, şöyle konuştu:



"Burada ikinci yok ancak bir temsilci seçme, ilimizi diğer illerde temsil edecek birini seçme gayreti var. Bugün olur ki dili takılır, kafasında ufak bir sorunu vardır bir iki puanla geride kalmış arkadaşımızda birinci, bütün yarışmacı kendini böyle görsün, bizim gözümüzde tüm genç yarışmacılar birinci, biz böyle kabul ediyoruz."



Yarışmada öğrenciler yarıştıkları alanlarda en güzelini yapmak için gayret gösterirken, yarışma sonunda "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma" yarışmasında Mikail Aydoğan, "Ezan Okuma" yarışmasında Yusuf Ziya Mutlu, "Genç Hafızlık" yarışmasında Abdülbaki Cansev birinci oldu.



Dereceye giren öğrenciler çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

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