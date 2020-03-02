İmam Hatip öğrencilerinden askere destek - Son Dakika
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İmam Hatip öğrencilerinden askere destek

6 saat önce

Erzurum'un Tortum ilçesinde Niyazi Çakmakçı İmam Hatip Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri Bahar kalkanı operasyonunda Mehmetçiğin yanındayız diyerek Tortum İlçe Jandarma komutanlığını ziyaret etti.

İmam Hatip öğrencilerinden askere destek, System.String[]

Erzurum'un Tortum ilçesinde Niyazi Çakmakçı İmam Hatip Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri Bahar kalkanı operasyonunda Mehmetçiğin yanındayız diyerek Tortum İlçe Jandarma komutanlığını ziyaret etti.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Özen ile birlikte öğrenci ve öğretmenlerin katıldığı ziyarette, Okul Müdürü İsmail Kelpetin; "Bahar kalkanı operasyonunda bütün Türk Milleti gibi Tortum İmam hatip ortaokulu olarak askerimizin yanındayız ve her zaman olduğu gibi ordumuzdan zaferler bekliyoruz. Askerimizin canı yanarsa bizim canımız yanar, onlar üşürse biz üşürüz, dün kurtuluş savaşında olduğu gibi, Çanakkale'de, 15 temmuzda olduğu gibi bu gün de Nene Hatunun torunlarına yakışır şekilde bahar kalkanında ordumuzun yanındayız" dedi.


Ziyarette İlçe jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Gökhan İnce'ye bayrak ve Kur'an-ı Kerim takdim edildi. İlçe jandarma Komutanlığında okunan İstiklal Marşının ardından Komutan Jandarma Gökhan İnce tarafından öğrenci ve öğretmenlere ikramda bulundu.


Öğrenci öğretmen ve askerler ile birlikte bayrak eşliğinde Tortum kaymakamlığının önüne kadar "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez, Vatan Sana canım Feda" sloganları ve vatandaşların alkışları ile yürüyüş yapıldı ve Tortum kaymakamlığı önünde vatandaşların da katılı ile birlikte istiklal Marşı okundu.


Tortum İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Gökhan İnce, Tortum İmam Hatip Ortaokulunun ziyaretinden dolayı çok duygulandıklarını ve takdim edilen bayrak ve Kuran'ı Türk ordusu adına aldıklarını belirterek, okul idaresine ve İlçe Milli Eğitim Müdürüne teşekkür etti. - ERZURUM

Jandarma, Tortum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:23 Kaynak: İHA
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