Son Dakika Haberleri: İmam Hatip Öğrencilerinden Suriye'ye Yardım

İmam Hatip Öğrencilerinden Suriye'ye Yardım

57 dakika önce

Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Üsküdar Temsilciliği aracılığıyla Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine yardım malzemesi gönderdi.

İmam Hatip Öğrencilerinden Suriye'ye Yardım, System.String[]
Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Üsküdar Temsilciliği aracılığıyla Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine yardım malzemesi gönderdi.

İçinde kışlık giyecek, battaniye, ilaç ve yiyecek gibi yardım malzemelerinin bulunduğu tır, okul bahçesinden törenle uğurlandı.

Okul müdürü Aşkın Asan, törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin uluslararası sorunlara çok duyarlı olduğunu ve Suriye'deki kamplarda yaşamını sürdürenlere yardım malzemesi göndermeye karar verdiklerini söyledi.

Tırlarda hijyen malzemelerinden yiyeceğe kadar her türlü malzemenin bulunduğunu aktaran Asan, "Okulumuzda 30 Suriyeli öğrenci mevcut. Suriyeli öğrencilerimiz yardım paketlerinin üzerine oradaki çocuklar için notlar yazdı. İnşallah Suriye'deki çocuklarımız Türkiye'deki çocuklarımız gibi güvende olur ve yaşam hakkına müdahale edilmez." diye konuştu.

İhtiyaç malzemelerini yollamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Asan, savaş esaretiyle boğuşan çocuklar için duyarlılık gösteren öğrencileri tebrik etti.

Asan, öğrencilerin daha önce Kudüs ve Arakan'a da yardım gönderdiğini kaydetti.

Öğrencilerden Feyza Yalçınkaya da insani yardımlara karşı duyarlı olmaya önem gösterdiklerini dile getirdi.

Okulun Sosyal Yardımlaşma Kulübü olarak bu yardım kampanyasını organize ettiklerini belirten Yalçınkaya, yolladıkları paketlerin üzerine Suriyeli çocuklar için notlar yazdıklarını ifade etti.

Yardım tırı, dua okunmasının ardından yola çıktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:03 Kaynak: AA

Tenzile Erdoğan, İHH, Suriye, Güncel
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