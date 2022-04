İmam hatip öğrencisi yaptığı robotla Türkiye birincisi oldu - Son Dakika

İmam hatip öğrencisi yaptığı robotla Türkiye birincisi oldu

Lise öğrencileri çizgi izleyen otonom robotlar üretiyor

KOCAELİ Kocaeli'nin Darıca ilçesinde lisede oluşturulan robotik kodlama atölyesinde eğitim alan öğrenciler, çizgi takip eden otonom robotlar üretiyor. Okulun atölyesinde eğitim alan 10. sınıf öğrencisi Reyhan Dayı da, çizgi izleyen robotu ile İstanbul'da düzenlenen Robot Olimpiyatlarında Türkiye birincisi oldu.

Darıca Şehit Hasan Kaya Fen ve Sosyal Bilimler Proje Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri, kendileri için oluşturulan robotik kodlama atölyelerinde eğitim alıyor. Burada öğrendiklerini hayata geçiren öğrenciler, yaptıkları kodlamalar sayesinde çizgi takibi yapabilen otonom robotlar üretiyor. Her farklı parkura göre kodlama yapabilen yetenekli öğrenciler, ileride Türkiye'nin geleceğine katkı sağlayabilmek için çaba sarf ediyor.

İlk kez katıldığı yarışmada birinci oldu

10. sınıf öğrencisi Reyhan Dayı da, çizgi izleyen robotu ile İstanbul'da düzenlenen Robot Olimpiyatlarında yarışıp, 81 robotu geride bırakarak Türkiye birincisi oldu. Dayı, "Bu alanda yeni bir şeyler öğrenmek ve kendimi değişik alanlarda da geliştirmek için kursa katıldım. Bunun ardından hocamızla birlikte yarışmaya katılma kararı aldık. Yarışmaya okuldan 16 kişi katıldık. Bu süreçte çok fazla çalıştık. Bunun karşılığında 81 robot arasından birinci oldum. Yarışma bu sene 14. Robot Olimpiyatları olarak İTÜ'de düzenlendi. Biz 'Çizgi izleyen futbol' kategorisinde yarışmaya katıldık. Robotumuz çizgi üzerinde ilerliyor, ardından son aşamaya geldiğinde kaleye 5 gol atması gerekiyor, bunun üzerine kuruluydu. Benim robotum da yarışmada 5 gol attı ve dereceye girdi. Bu kategoride 81 robot katılmıştı, bizde birinci olduk. Böyle bir yarışmaya ilk kez katılıyorum. Birinci olduğum için çok mutluyum" dedi.

"Roket üzerine çalışmaya başlayacağız"

Kendini daha da geliştirmek istediğini ifade eden Reyhan Dayı, "Seneye de hocamızla birlikte insansız hava araçları ve roket üzerine çalışmaya başlayacağız. Kendimizi daha fazla geliştirmek istiyoruz. Sonraki hazırlandığımız yarışma da Şanlıurfa'da düzenlenecek. Orada da 3 kategoride katılacağız. İleride bunlar daha fazla ön plana çıkacak. O yüzden herkesin kodlama konusunda belirli bir seviyede bilgi alması gerektiğini düşünüyorum. Böyle şeylere katılmak gerçekten çok önemli. İleride bizim geleceğimize de katkı sağlayacak. Bu alanda bize imkan sundukları için okulumuza, öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"İnsanlığın kilitlendiği her hedefe insan yetiştirmek istiyoruz"

Okulun 2017 yılında eğitim ve öğretime başladığını ve her geçen gün başarı grafiğinin yükseldiğini aktaran Darıca Şehit Hasan Kaya Fen ve Sosyal Bilimler Proje Kız İmam Hatip Lisesi Müdürü Musa Kartal ise "Okulumuz Darıca'mızın, genelde de ülkemizin eğitim politikasına hizmet eden bir kurum olarak bir çok başarıya imza atmıştır. Okulumuzun yapısı fen ve sosyal bilimler proje kız imam hatip lisesi olması münasebetiyle Türkiye genelinden merkezi sınavla öğrenci alan bir nitelikli okul statüsündedir. Dolayısıyla okulumuzun bu anlamda hakim düşüncesi olan 'Burada hiçbir kuş yüzmeye, hiçbir balık uçmaya zorlanmaz' anlayışıyla birçok alanda Türkiye'mizin hedeflerine paralel bir şekilde çalışmalar yapıyoruz. Akademik başarılarımızın yanında robotik kodlama ve yazılım atölyelerimizi de kurarak çocuklarımıza farklı imkan sunuyoruz. Türkiye'mizin kendisine kodlamış olduğu savunma sanayideki alanlara da gelecekte istihdam oluşturmak adına çocuklarımızla farkındalık oluşturuyoruz. Biz normal bir imam hatip lisesiyiz. Biz her alanda varız. İnsanlığın kilitlendiği her hedefe biz insan yetiştirmek istiyoruz. Bu noktada okulumuz neler yapabileceğini her geçen gün gösteriyor. İnşallah biz bundan sonraki tüm çalışmalarımızda bu heyecanı sahaya yansıtmış olacağız" ifadelerini kullandı.