İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi için ilk 50 okul belirlendi - Son Dakika

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce imam hatip okullarındaki başarılı örneklerin ve model uygulamaların tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla açılan Başarılı Örnekler Sergisi'ne yapılan 381 başvurunun değerlendirme süreci tamamlandı. Buna göre birinci ve ikinci değerlendirme aşamasını geçen ve son aşamada Genel Müdürlük değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan 50 okul belirlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce 20 Mayıs tarihinde başlatılan İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi'ne başvurular tamamlandı.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü AR-GE ve Projeler Daire Başkanlığının İmam hatip okullarındaki başarılı örneklerin teşvik edilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla gerçekleştireceği sergiye proje uygulayan Anadolu imam hatip liseleri başvuru yaptı.

Belirlenen tematik alanlardan Akademik Gelişim ve Bilimsel Faaliyet alanına 101, Sosyal-Kültür-Sanat-Spor alanına 117, Değerler Eğitimi alanına 90, Kurumsal Kapasite ve Fiziki Ortam alanına 28, Ar-Ge ve Proje Uygulamaları alanına ise 45 olmak üzere toplam 381 başvuru yapıldı.

Başvuruların ardından birinci ve ikinci değerlendirme aşamasını geçen ve son aşamada Genel Müdürlük değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan 50 okul belirlendi. Söz konusu bu okulların başvurularına ilişkin video çekimleri genel müdürlük tarafından yapılacak.

Başarılı Örnekler Sergisi için belirlenen okul listesi için tıklayınız.