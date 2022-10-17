Salondaki katılımcılar
Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül'ün konuşması
Ankara Valisi Vasip Şahin'in konuşması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta'nın konuşması İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi ve Ödül Töreni
ANKARA - İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi ve Ödül Töreni MEB Şura Salonu'nda düzenlendi.
Düzenlenen törene Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Ankara Valisi Vasip Şahin, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ve ilgililer katıldı.
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