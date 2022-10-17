İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi ve Ödül Töreni - Son Dakika
Üye Girişi

İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi ve Ödül Töreni

17.10.2022 16:12

Salondaki katılımcılar Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül'ün konuşması Ankara Valisi Vasip Şahin'in konuşması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta'nın konuşması İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi ve Ödül Töreni ANKARA - İmam Hatip...

Salondaki katılımcılar

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül'ün konuşması

Ankara Valisi Vasip Şahin'in konuşması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta'nın konuşması İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi ve Ödül Töreni

ANKARA - İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi ve Ödül Töreni MEB Şura Salonu'nda düzenlendi.

Düzenlenen törene Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Ankara Valisi Vasip Şahin, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ve ilgililer katıldı.

YORUMLAR
500
Uşak haber... Uşak'ta iki yeni okulun temeli törenle atıldı Uşak haber... Uşak'ta iki yeni okulun temeli törenle atıldı Diyarbakır haberleri! Diyarbakır'da öğretmenlere bilinçli ve güvenli internet kullanımı eğitimi Diyarbakır haberleri! Diyarbakır'da öğretmenlere bilinçli ve güvenli internet kullanımı eğitimi 'Van'daki Özel Eğitim Hizmet Kalitesinin Artırılması Projesi'nin tanıtımı yapıldı 'Van'daki Özel Eğitim Hizmet Kalitesinin Artırılması Projesi'nin tanıtımı yapıldı
Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Mehmet Nezir, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi ve Ödül Töreni - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:58 Düzce'de park halindeki aracını bahçeye uçmuş gören kadın sürücü, sinirlerine hakim olamadı!
16:59 Ukrayna Kiev'e yapılan saldırılarda kullanılan İHA'lar için Tahran'a yüklendi: İran, Ukrayna halkını katletmekten sorumlu
16:57 Gönül Dağı'nın Meryem'i sosyal medya pozlarıyla mest etti!
16:56 Stefan Kuntz, gözüne kestirdiği Rhian Brewster'a milli formayı giydirmek için harekete geçti
16:47 Atakum sahilinde cansız bedeni bulunan İlklima, kendini vurmuş
16:33 Fenerbahçe 4 yıldızıyla sözleşme yeniliyor! Maaşı 25'e katlanacak
16:20 Annesinin yanında uyurken yataktan düşen 6 aylık bebek yaşamını yitirdi
16:15 Başarılı oyuncu Billur Kalkavan son yolculuğuna uğurlanıyor
16:15 AK Parti'den maden faciasıyla ilgili araştırma komisyonu önerisi
16:09 Beşiktaş'ta Valerien Ismael devri sona mı eriyor? Başkan son kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 17:50:09. #1.11#
SON DAKİKA: İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi ve Ödül Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement