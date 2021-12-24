İmam Hatip Okulları Mesleki Yarışmaları Yapıldı

Bakanlığımız Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Mesleki Yarışmaların Erzincan İl Finali, Müdürlüğümüz Din Öğretimi Şubesi tarafından gerçekleştirildi.

İl Müftülüğü Konferans Salonunda 22/12/2021 Çarşamba günü saat 09. 30'da İmam Hatip Lise, saat. 13. 30'da İmam Hatip Ortaokul erkek öğrenciler arası "Genç Muhafızlar Hafızlık", "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma", "Genç Bilaller Ezan Okuma" ve "Genç Hatipler Hutbe Okuma" yarışmaları;

15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda 22/12/2021 Çarşamba günü saat 09. 30'da İmam Hatip Lise, saat. 13. 30'da İmam Hatip Ortaokulu kız öğrenciler arası "Genç Nida Kur'an-ı Kerim-i Güzel Okuma", "Genç Muhafızlar Hafızlık" yarışmaları düzenlendi.

İl Müdürümüz Sayın Aziz GÜN'ün gençlere ve velilere hitap ettiği açılış konuşmasınsan sonra yarışma başladı.

Din Öğretimi Şube Müdürü Fikret AYAZ tarafından yapılan bilgilendirmede, ortaokullar düzeyinde 30, liseler düzeyinde 20 öğrencinin katıldığı yarışmada il birincilerinin Genç Muhafızlar Hafızlık Bölge Birinciliği Yarışmasının ilimiz Erzincan'da, "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Bölge Birinciliği Yarışmasının Ağrı ilinde, Genç Bilaller Güzel Ezan Okuma Bölge Birinciliği Yarışmasının Iğdır'da, Genç Hatipler Hutbe Okuma Bölge Birinciliği Yarışmasının Erzurum'da, 2022 yılı Mart ayında gerçekleştirileceği belirtildi.

Buna göre yarışma sonuçları şöyle gerçekleşti:

İmam Hatip Liseler Arası Mesleki Yarışma Dereceleri:

1-Genç Nida (Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma )

1. TOBB Binali Yıldırım Kız İHL: Elif Nida BAYTEKİN

2. Erzincan AİHL : İremsu ÇETİN

3. Üzümlü Şehit Adem Akpınar AİHL. : Hayrünnisa KARAKELLE

2-Genç Sada (Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması )

1. 15 Temmuz Şehitleri AİHL: Yusuf DELİOĞLU

2. Erzincan AİHL : Berat Ensar GÜNEŞ

3. Refahiye AİHL : Osman Serhat PAÇACI

3-Genç Hatipler (Hutbe Okuma Yarışması )

1. Erzincan AİHL : AbdulkerimTURAL

2. Tercan Şehit Recep Gündüz AİHL : Abdulkadir YILMAZ

3. 15 Temmuz Şehitleri AİHL. : Abdullah ÇELEBİ

4- Genç Muhafizlar (Hafızlık Yarışması )

Kızlar:

1. Erzincan Anadolu İmam Hatip Lisesi : Hicret Sümeyye KELEŞ

2. TOBB Binali Yıldırım Kız İHL : Buse ÖZBEK

Erkekler:

1. 15 Temmuz Şehitleri AİHL: Burak Yusuf ÇINAR

2. Erzincan AİHL : Kerem YEŞİLYURT

5-Genç Bilaller (Ezan Okuma Yarışması )

1. Erzincan AİHL : Ahmet Yasin KOCATÜRK

2. 15 Temmuz Şehitleri AİHL : Ahmet Taha DOĞAN

3. Refahiye AİHL : Huzeyfe TOSUN

İmam Hatip Ortaokullar Arası Mesleki Yarışma Dereceleri:

1-Genç Nida (Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışmaları)

1. 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu: Nurbanu TÜRKER

2. D. Terzibaba İmam Hatip Ortaokulu : Esmanur ÇOLAK

3. Çayırlı Yazıkaya İmam Hatip Ortaokulu : Havvanur ÇAKAR

2-Genç Sada (Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması )

1. 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu: Miraç TURGUT

2. Kemah İmam Hatip Ortaokulu : Muhammed Numan GÜLLÜ

3. D. Terzibaba İmam Hatip Ortaokulu : Muhammed Eren DURAN

3-Genç Muhafizlar (Hafızlık Yarışması )

Kızlar:

1. 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu : Elif Nisa CELEP

2. D. Terzibaba İmam Hatip Ortaokul : Zeynep CENBEKLİ

Erkekler:

1. 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu : Ebubekir TAŞAN

2. D. Terzibaba İmam Hatip Ortaokulu : Musa GÜLAÇTI

3. İliç İbrahim Çeçen İmam Hatip Ortaokulu : Abdulkadir SAGU

4-Genç Bilaller (Ezan Okuma Yarışması)

1. 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu : Reşat TOKLU

2. D. Terzibaba İmam Hatip Ortaokulu : Mustafa Arda CANTEKİN

3. İliç İbrahim Çeçen İmam Hatip Ortaokulu : Muhammed Hamza YILDIRIM