İmam hatip okullarına yönelik HİSAR Projesi'ndeki 240 öğretmene eğitici eğitimleri verilmeye başlandı - Son Dakika

İmam hatip okullarına yönelik HİSAR Projesi'ndeki 240 öğretmene eğitici eğitimleri verilmeye başlandı

25.05.2021 12:55
İmam hatip okullarına yönelik HİSAR Projesi'ndeki 240 öğretmene eğitici eğitimleri verilmeye başlandı, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce başlatılan HİSAR Projesi kapsamında imam hatip okullarındaki öğretmenlere inovasyon, STEM ve robotik alanında mesleki gelişim eğitimleri verilmeye başlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce başlatılan HİSAR Projesi kapsamında imam hatip okullarındaki öğretmenlere inovasyon, STEM ve robotik alanında mesleki gelişim eğitimleri verilmeye başlandı.

MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Ankara'nın Haymana ilçesindeki bir otelde düzenlenen HİSAR Projesi Eğitici Eğitimleri Açılış Programı'nda yaptığı konuşmada, projeyle toplum için faydalı olmayı hedefleyen, topluma değer katan ve gelişen çağa uyum sağlayabilen öğretmenler ve buna bağlı nesillerin yetiştirilmesinin amaçlandığını belirtti.

Proje kapsamında imam hatip okullarında görev yapan bilişim teknoloji öğretmenleri başta olmak üzere STEM çalışmalarına ilgisi olan gönüllü öğretmenlere eğitimler verilmesinin hedeflendiğini aktaran Yılmaz, bu sayede özel okullar ve maker atölyelerinin maliyetleri ve verdikleri eğitim düzeyinin düşünülmesi durumunda öğretmen eğitimiyle daha düşük maliyetle daha kaliteli bir eğitime ulaşılabileceğini söyledi.

Yılmaz, öğretmen eğitimiyle robotik kodlama derslerini, özel okuldaki veya özel kurslardaki bilgiye ulaşma imkanı olmayan öğrencilere "eğitimde fırsat eşitliği" yasasından yola çıkarak ulaştırmayı hedeflediklerini ifade ederek, "İslam medeniyeti tarihinde, medeniyetimizin yeniden ihya ve inşasında öncü olacak okullarımızın, teknoloji alanında da öncü olmasını önemsiyoruz. İslam dünyasının bu çalışmalara çok ihtiyacı var." diye konuştu.

Eğitici eğitimleri yüz yüze ve uygulamalı yapılıyor

Yılmaz, dün başlayan eğitici eğitimlerinin yüz yüze ve uygulamalı yapıldığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Eğitici eğitimleri 3 gün daha devam edecek. Öğrencilerin bireysel yeteneklerini keşfederek gelişimini destekleyen eğitimciler yetiştirmek, ülkemizin Endüstri 4.0'a geçişinde ihtiyacı olan eleman istihdamını yetişen öğrenciler aracılığıyla sağlamak, öğrencilerimizin inovatif fikirlerini ortaya çıkarabilecek ortam hazırlamak, öğretmen niteliğini artırmak, öğretmenlerin mesleki gelişimine katkıda bulunmak, okullarda istenen bilimsel çalışmaları gerçekleştirmek için öğretmenin yeterli donanıma sahip olmasını amaçlıyoruz."

"14 bin 400 öğretmenin eğitim alması sağlanacak"

MEB Araştırma Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Uğur Tecir ise proje kapsamındaki eğitici eğitimlerine 240 öğretmenin katıldığını bildirdi.

Bu öğretmenlerin her birinin kendi ilinde 60 öğretmene eğitim vereceğini belirten Tecir, "Böylece 14 bin 400 öğretmenin eğitim alması sağlanacak. Dolayısıyla öğretmen eğitimiyle de yüz binlerce öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat İmam hatip okullarına yönelik HİSAR Projesi'ndeki 240 öğretmene eğitici eğitimleri verilmeye başlandı - Son Dakika


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