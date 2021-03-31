İmam hatip okullarındaki yaklaşık 8 bin yönetici ve öğretmen, eğitim yöneticiliği semineri aldı - Son Dakika

İmam hatip okullarındaki yaklaşık 8 bin yönetici ve öğretmen, eğitim yöneticiliği semineri aldı

31.03.2021 11:03
İmam hatip okullarındaki yaklaşık 8 bin yönetici ve öğretmen, eğitim yöneticiliği semineri aldı, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce başlatılan program kapsamında, imam hatip okullarındaki 7 bin 698 okul yöneticisi ve öğretmene yönelik "İmam Hatip Okulları Eğitim Yöneticiliği Vizyon Seminerleri" düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce başlatılan program kapsamında, imam hatip okullarındaki 7 bin 698 okul yöneticisi ve öğretmene yönelik "İmam Hatip Okulları Eğitim Yöneticiliği Vizyon Seminerleri" düzenlendi.

MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geleceğin teminatı çocukların milletin emaneti olduğunu, bu emanete en güzel şekilde sahip çıkmak için öğretmen ve idarecilerin çok büyük görev ve sorumluluğunun bulunduğunu belirtti.

Her okul müdürünün, okula kayıt yaptırdığı andan mezuniyetine kadar her öğrenciyle yakından ilgilenmesi gerektiğinin altını çizen Yılmaz, "Mezun ettiği öğrencisinin nereye gittiğine veya nereye yerleştiğine dair bir mekanizmayı kurması gerekiyor. Okul müdürü güzel bir okul iklimi oluşturabilen, öğretmenini, öğrencisini, velisini dinleyerek onlara güven verebilen, öğretmenlerin potansiyelini en iyi şekilde ortaya koyabilen kişidir." değerlendirmesini yaptı.

Okul müdürlerinin, ardından iyi bir iz, bir eser bırakarak ancak bu görev ve sorumluluklarını yerine getirebileceklerine işaret eden Yılmaz, "Bu bağlamda biz de yaptığı hizmetlerden dolayı iz bırakan, bir eser ortaya koyan veya farkındalık oluşturan okul müdürlerimizi takdir ediyoruz. Çünkü öğrenciler için bazen bir selamın bile çok kıymeti vardır. Onlara ilgi, alaka göstermeli ve motivasyonlarını en üst seviyede tutmak için çaba göstermeliyiz." dedi.

Nazif Yılmaz, bu kapsamda, Bakanlığın güncel politikaları ve 2023 Eğitim Vizyonu bağlamında "öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki gelişimlerinin yeniden yapılandırılması" hedefiyle imam hatip okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, tutum ve değerler alanındaki gelişimlerine sürekli katkı vermek, eğitim-öğretim hizmetlerinin daha verimli ve nitelikli yürütülmesini sağlamak amacıyla "İmam Hatip Okulları Eğitim Yöneticiliği Vizyon Seminerleri" düzenlediklerini ifade etti. Yılmaz, konuya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bu kapsamda, şimdiye kadar 51 ilde 5 bin 968 yönetici, bin 730 öğretmen olmak üzere 7 bin 698 kişiyle bir araya geldik, bu faaliyetlerimiz bundan sonra da devem edecek. Bu toplantılara il milli eğitim müdürleri, müdür yardımcıları, şube müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenlerimiz katıldı. Seminerde her daire başkanımız da kendi daireleri tarafından yürütülen faaliyet ve projeleriyle ilgili sunumlar yapıyor. Düzenlenen bu seminerlerle, imam hatip okulları arasındaki iş birliği ve iletişimin güçlendirilmesini, tecrübe ve örnek uygulama paylaşımı, eğitimdeki ulusal standartların yakalanması ve bu bağlamda iyi örneklerin yaygınlaştırılmasını amaçlıyoruz."

milli eğitim bakanlığı, Nazif Yılmaz, İmam Hatip, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İmam hatip okullarındaki yaklaşık 8 bin yönetici ve öğretmen, eğitim yöneticiliği semineri aldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Meral Akşener'in kürsüyü bıraktığı otizmli genç andımızı okudu, salon alkışlarla yıkıldı Meral Akşener'in kürsüyü bıraktığı otizmli genç andımızı okudu, salon alkışlarla yıkıldı Kredi borcunu ödeyemediği banka şubesini ayran ve yumurtaya boyadı Kredi borcunu ödeyemediği banka şubesini ayran ve yumurtaya boyadı Norveç ve Hollandalılar, Ay-Yıldızlılar'ın berabere kalmasıyla grupta kartların yeniden dağıtıldığını düşünüyor Norveç ve Hollandalılar, Ay-Yıldızlılar'ın berabere kalmasıyla grupta kartların yeniden dağıtıldığını düşünüyor Polis memurunun fuhuştan işlem yaptığı kadından aldığı 'öpücük' rüşvet sayıldı Polis memurunun fuhuştan işlem yaptığı kadından aldığı 'öpücük' rüşvet sayıldı Sağlık Bakanlığı Türkiye'ye gelen BioNTech aşılarının görüntülerini paylaştı: -80 derecede özel odalarda saklanıyor Sağlık Bakanlığı Türkiye'ye gelen BioNTech aşılarının görüntülerini paylaştı: -80 derecede özel odalarda saklanıyor Polisin gözaltına almaya çalıştığı çete lideri ateşe verdiği evinde yanarak öldü Polisin gözaltına almaya çalıştığı çete lideri ateşe verdiği evinde yanarak öldü Polis memurunun genital bölgesindeki siğili aldırmak için girdiği ameliyat sonu oldu Polis memurunun genital bölgesindeki siğili aldırmak için girdiği ameliyat sonu oldu İkinci el araç alım satımına vergi geliyor İkinci el araç alım satımına vergi geliyor
Kısa çalışma ödeneği bugün sona eriyor! Milyonlarca kişi işsiz kalabilir Kısa çalışma ödeneği bugün sona eriyor! Milyonlarca kişi işsiz kalabilir         
12:15
Ersan İlyasova'nın da formasını giydiği NBA takımı Utah Jazz uçak kazası yaşadı! Jet motoru alev aldı Ersan İlyasova'nın da formasını giydiği NBA takımı Utah Jazz uçak kazası yaşadı! Jet motoru alev aldı         
12:08
Kamu personeline yönelik iş ve işlemler tek bir idare tarafından yürütülecek Kamu personeline yönelik iş ve işlemler tek bir idare tarafından yürütülecek         
11:49
Kripto para borsasında büyük vurgun! 3 milyon 300 bin lira dolandırılan gencin dünyası başına yıkıldı Kripto para borsasında büyük vurgun! 3 milyon 300 bin lira dolandırılan gencin dünyası başına yıkıldı         
11:26
Lüks villada dehşet anları! Alevlerden kaçmak isteyen kadın balkondan atladı Lüks villada dehşet anları! Alevlerden kaçmak isteyen kadın balkondan atladı         
11:17
Ekipler pavyona çevrilen lokantada yine aynı manzara ile karşılaştı Ekipler pavyona çevrilen lokantada yine aynı manzara ile karşılaştı         
10:55
11 yıllık eşinden boşanan Berdan Mardini'nin sözleri yeniden gündem oldu: Eşim ayaklarımı yıkar 11 yıllık eşinden boşanan Berdan Mardini'nin sözleri yeniden gündem oldu: Eşim ayaklarımı yıkar         
10:52
Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşayan Berrak Tüzünataç: Aşk hayatım çok iyi Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşayan Berrak Tüzünataç: Aşk hayatım çok iyi         
10:40
15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı 15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı         
10:04
48 yaşındaki belediye başkanı 48 yaşındaki belediye başkanı "Sıram geldi" diyerek başhekimi makamına çağırıp aşı yaptırdı         
09:55
Ölümden kaçmaya çalışsa da başaramadı! Ölümden kaçmaya çalışsa da başaramadı! "Düğünümüze neden geldin" cinayeti kamerada         
09:36
Vahşice öldürülen 16 yaşındaki Sezen'in halası isyan etti: Yavrumun her yaşı için bir bıçak sokmuş Vahşice öldürülen 16 yaşındaki Sezen'in halası isyan etti: Yavrumun her yaşı için bir bıçak sokmuş         
09:24
ABD'li oyuncu Sharon Stone'dan çok konuşulacak itiraf: Büyükannem kapıyı kilitler büyükbabam bizi istismar ederdi ABD'li oyuncu Sharon Stone'dan çok konuşulacak itiraf: Büyükannem kapıyı kilitler büyükbabam bizi istismar ederdi         
09:18
Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor         
09:11
Vicdansız anne, zorla evlendirmek istediği 15 yaşındaki kızını böyle tehdit etti: Seni dağa götürüp öldürmek lazım Vicdansız anne, zorla evlendirmek istediği 15 yaşındaki kızını böyle tehdit etti: Seni dağa götürüp öldürmek lazım         
08:10
'Yufkacı Muammer'e kaçan iki eltiden biri evine dönme kararı aldı 'Yufkacı Muammer'e kaçan iki eltiden biri evine dönme kararı aldı         
23:04
Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı         
18:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2021 12:47:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İmam hatip okullarındaki yaklaşık 8 bin yönetici ve öğretmen, eğitim yöneticiliği semineri aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei