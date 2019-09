AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, "İmam hatip okullarının meşruiyeti tartışılmaz, toplumun kalbinde ruhunda ve hukuk sisteminde tartışılmaz bir yeri vardır." dedi.

Canikli, Önder İmam Hatipliler Derneği tarafından Aksaray Anadolu Fen ve Sosyal Bilimler Proje İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen gençlik buluşması programında, bazı çevrelerin imam hatiplere karşı çok aşırı reaksiyon ortaya koyduğunu ifade etti.

Bunun kabul edilemez olduğunu dile getiren Canikli, 2012 yılında TBMM'de 4+4+4 olarak bilinen eğitim sisteminin hayata geçirilmesiyle imam hatip okullarının önünün açıldığını hatırlattı.

Buna CHP'nin karşı çıktığını belirten Canikli, şöyle konuştu:

"İmam hatip orta okullarında yasal statü kazandıran o kanunda düzenleme yapılırken adeta 10 gün boyunca meydan muharebesi yaptık. CHP ölümüne, o kanunun geçmemesi için her şeyini ortaya koydu. Ama elhamdülillah en sonunda hallettik ve kanun geçti. Şimdi de öğrencilerimiz buralarda. Türkiye'nin her yerinde 1 milyon 200 binin üzerinde imam hatipli öğrenime devam ediyor. Bu sistemin hiç kimseyi tehdit etmediğini ve risk oluşturmadığının altının çizilmesi gerekiyor."

Dünyanın her yerinde ailelerin kendi çocuklarının din eğitimi almalarını isteme hakkı olduğuna dikkati çeken Canikli, Türkiye'de de farklı bir durumunun yaşanmaması gerektiğini vurguladı.

Hiçbir öğrencinin istemediği halde imam hatip okullarına gönderilmediğini dile getiren Canikli, şöyle devam etti:

"Burada gönüllülük esastır. Böyle bir talepte bulunmak ailelerin hakkı mı? Hakkıdır. Bulunduğumuz her ortamda egemen kültürün çok yoğun bir baskısı var. Batı kültürü olarak tanımladığımız emperyal kültürün her yerde inanılmaz, dayanılmaz ağırlığı ve baskısı var. Okulda, televizyonda, sosyal medyada, elbisede ve yediğimiz yemekte yani anlayacağınız her şeyde. Farkında olunmadan bu kültürün inceliklerini zihnimize nakşediyorlar. O kültüre renk veren temel düşünce de kendi dinleridir. Yani Hristiyanlık ya da Museviliktir. Özellikle televizyonlarda ve sinemalarda çok bilinçli bir şekilde zihin altına yerleştirilen bu dinlerin sembolleri ve ögeleri vardır. Yani sen değerlerini vermezsen çocuğuna, evladına başkaları veriyor, boş kalmıyor. 18 yaşına da geldiğinde bu mesele büyük oranda şekillenmiş oluyor. İmam hatip okullarının meşruiyeti tartışılmaz, bu okulların toplumun kalbinde ruhunda ve hukuk sisteminde tartışılmaz bir yeri vardır."

"28 Şubat FETÖ'nün önünü açtı"

Tarihe post modern darbe olarak geçen 28 Şubat sürecinin de imam hatip okullarının kapatılmasının ana hedeflerden biri olduğuna dikkati çeken Canikli, "Darbeyi yapanlar siyaset kurumunu etkileyerek imam hatip okullarını kapattılar. 15 yıl kapalı kaldı. FETÖ'nün önünün açılması da 28 Şubat sürecine denk gelir. İmam hatip okulları kapatıldı, çocuklarına dini eğitim aldırmak isteyen muhafazakar ailelerin çocuklarını gönderebilecekleri bir okul kalmadı. FETÖ devreye çıktı, çıkardılar. FETÖ bu açığı kapatmak için ben varım dedi." değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce imam hatip ortaokullarına giden bütün çocukların FETÖ'nün okullarına yönlendirildiğini belirten Canikli, şunları kaydetti:

"Böyle kaç altın kuşak heba edildi, FETÖ tarafından. Gençler, harp okullarında, üniversitelerde, kamuda FETÖ tarafından mankurtlaştırıldı ve tamamen ortadan kaldırıldı. 15 yılda FETÖ'nün etkisiz hale getirdiği bu kuşağın eksikliğini her zaman ve her aşamada hissediyoruz. Son yıllarda yaşadığımız 15 Temmuz darbe girişimi de dahil olmak üzere sorunların altında yatan nedenlerden bir tanesi de budur. Yani, 28 Şubat sürecinde, 1997'de imam hatipler kapatılarak FETÖ'ye insan kaynağı oluşturacak bir yapıya dönüştürülmesidir. Hem parasal hem de insan kaynağı. Darbe teşebbüsüne katılan subayların önemli bir bölümü bu kuşaktan. İmam hatipler kapatılmamış olsaydı 15 Temmuz hain darbe girişimi ortaya çıkmazdı. Çünkü, onu yapacak olan altın kuşak, gençlik, imam hatip okullarında bağımsız ve özgür Müslüman olarak ortaya çıkacaktı. İmam hatip okullarının en önemli özelliği özgür ve bağımsız Müslüman yetiştirmesidir."