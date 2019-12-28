İmam Hatip Ortaokullar arası mesleki yarışmalar yapıldı - Son Dakika
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İmam Hatip Ortaokullar arası mesleki yarışmalar yapıldı

6 saat önce

İmam Hatip Ortaokulları arasında Genç Sada Kuranı Kerimi Güzel Okuma, Genç Bilaller Ezan Okuma ve Genç Muhafızlar Hafızlık yarışması Erzincan'daki 8 İmam Hatip Ortaokulunun katılımı ile yapıldı.

İmam Hatip Ortaokullar arası mesleki yarışmalar yapıldı, System.String[]

İmam Hatip Ortaokulları arasında Genç Sada Kuranı Kerimi Güzel Okuma, Genç Bilaller Ezan Okuma ve Genç Muhafızlar Hafızlık yarışması Erzincan'daki 8 İmam Hatip Ortaokulunun katılımı ile yapıldı.


Erzincan İl Müftü Yardımcısı Mehmet Süsün, Din Hizmetleri Uzmanı Yusuf Yeniçeri, Erzincan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Ayhan Işık ve Anadolu İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni Murat Beksar'dan oluşan jüri yarışmaya katılan öğrencilerin okumalarını değerlendi. Koordinatörlüğünü Demirkent Terzibaba İmam Hatip Ortaokulu'nun yaptığı yarışmanın başlangıcında açılış konuşması yapan okul müdürü Muharrem Yılmaz, "Kıyamet gününde Cenab-ı Hak canlılardan başka diğer varlıklara da şuur verecektir. Onlar da konuşacak, cevap verecektir. Başta namaz ve oruç olmak üzere güzel ameller insanı karşılayacaklar. Ona yardımcı olacaklar. İşte bu güzel amellerden birisi de öğrenilen ve okunan ayetlerin sevabıdır. Yarışmaya katılan öğrencileri yetiştiren öğretmenlerine anne ve babalarına teşekkür ediyorum" dedi.


Genç Sada Kuran-ı Kerimi güzel okuma yarışmasında Demirkent Terzibaba İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ahmet Yasin Kocatürk birinci olurken, 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Oğuz Can Savaş ikinci, Kemah İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ali Hamza Çukadar üçüncü oldu.


Genç Bilaller Ezanı okuma yarışmasında Refahiye İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Huzeyfe Tosun birinci olurken, İliç İbrahim Çeçen İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Yusuf Cebeci ikinci, 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Burhan Kılıç üçüncü oldu.


Genç Muhafızlar Hafızlık yarışmasında ise 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Burak Yusuf Çınar birinci olurken, Demirkent Terzibaba İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Muhammed Muaz Göl ikinci oldu.


Yarışma sonucunda dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Yarışmanın sonucu aşağıdaki gibi gerçekleşti. - ERZİNCAN

Kuran-ı Kerim, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 10:27 Kaynak: İHA
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