İmam hatip ortaokullarındaki "yoğunlaştırılmış yabancı dil programı"nın kapsamı genişletiliyor - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, 2021-2022 eğitim öğretim yılında imam hatip ortaokullarında yabancı dilde okuma, yazma, konuşma ve dinleme gibi dil becerilerinin daha aktif kullanılabilmesi amacıyla uygulanan "Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Programı"nın kapsamı genişletiliyor.

MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlığın 2023 Eğitim Vizyonu'nda imam hatip ortaokulu öğrencilerine yönelik özellikle Arapça ve diğer yabancı dil alanlarında nitelikli destek eğitimleri ile yabancı dil öğretmenleri için mesleki gelişim programları düzenlenmesi hedefinin yer aldığını belirtti.

Yılmaz, imam hatip ortaokullarındaki yabancı dil eğitiminin niteliğinin arttırılması için üniversitelerle iş birliği yapılmasının önemine dikkati çekerek, yabancı dil koordinatörlüğü sistemi, ortak izleme ve değerlendirme sınavları, ortak drama çalışmaları, paneller, çocuk kongreleri, yabancı dil kampı gibi etkinliklerle dil öğretiminin desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Okulların yöneticileriyle çevrim içi bilgilendirme toplantısı yapıldı

İmam hatip ortaokullarında 5. sınıflarda ilave 7 ders saati, 6. ve 7. sınıflarda ise ilave 6 ders saatine kadar yabancı dil veya Kur'an-ı Kerim öğretimine imkan verildiğine işaret eden Yılmaz, bu çerçevede yabancı dil programıyla ilgili yeni bir süreci başlattıklarını duyurdu.

İlk aşamada Arapça ve İngilizce dillerinde "Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Programı"nın uygulandığı bazı imam hatip ortaokullarının yöneticileriyle 8-9 Haziran tarihlerinde çevrim içi bilgilendirme toplantısı yapıldığını aktaran Yılmaz, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde şartları sağlayan tüm imam hatip ortaokullarında uygulanacak programın çalışmaları, hedefleri, usul ve esasları hakkında genel müzakere yapıldığını söyledi.

Yılmaz, şu bilgileri paylaştı:

"Program 500'e yakın imam hatip ortaokulunda uygulanıyor. Şartları taşıdığını düşünen okullar da programın uygulanması için başvuru yapabilecek. Program kapsamında ilk aşamada Arapça ve İngilizce derslerine yönelik yoğunlaştırılmış dil programı yapılacak. Yapılan istişareler sonucunda, 'Yoğunlaştırılmış Dil Programı' uygulayacak okullarımızda ve sınıflarımızda öğrencilerimizin beden eğitimi, müzik ve resim gibi derslerden de mahrum kalmaması için önümüzdeki eğitim yılında okullarımızda 5. ve 6. sınıflarda minimum 8 ders saati, 7. sınıflarda ise minimum 6 ders saati şeklinde planlama yapılması önerildi. Hedef, aracısız dil eğitimi. Okuma, yazma, konuşma dinleme gibi dört dil becerisinin daha aktif kullanıldığı ve öğrencinin dahil edildiği bir program yapılmasını hedefliyoruz."