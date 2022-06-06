İmam Hatip Ortaokulu'nda dansözlü etkinlik yapıldığı iddiası ortalığı karıştırdı! Eğitim İş'ten sert tepki - Son Dakika
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İmam Hatip Ortaokulu'nda dansözlü etkinlik yapıldığı iddiası ortalığı karıştırdı! Eğitim İş'ten sert tepki

06.06.2022 10:50

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Çalı İmam Hatip Ortaokulu'na ait salonda dansöz oynatıldığı iddiası büyük tepki çekti. Okul Aile Birliği tarafından okula gelir sağlamak adına böyle bir etkinlik düzenlendiği iddia edilirken duruma tepki gösteren Eğitim İş Bursa Şubesi Başkanı Yeliz Toy, "Merak ediyoruz, bugün dansöz oynatarak okula para toplamaya çalışanlar yarın daha neler yapacak? Sorumlular hakkında derhal işlem yapılmalı, adli-idari süreç başlatılmalıdır." dedi.

Bursa'da Çalı İmam Hatip Ortaokulu'na ait salonunda, okul aile birliğine gelir etmek amacıyla düzenlendiği iddia edilen etkinlikte dansöz oynatıldı.

"SON DERECE SAKINCALIDIR"

Durum karşısında tepki gösteren Eğitim İş Bursa Şubesi Başkanı Yeliz Toy, "Bu görüntüler Nilüfer Çalı İlk, Orta ve İmam Hatip Ortaokulundan. Okula gelir elde etmek için Okul Aile Birliği'nin düzenlediği okul çayı dansöz eşliğinde yapıldı. Yetişkinlere yönelik olarak okul salonunda yapılan bir etkinlikte öğrencilerin gözü önünde dansöz oynatılması çocuk gelişimi açısından da son derece sakıncalıdır" ifadelerini kullandı.

"DUYDUĞUMUZ UTANÇ TARİFSİZDİR"

Sözcü'nün haberine göre "Okulların kaynak yaratmak için düştüğü acziyet karşısında duyduğumuz utanç tarifsizdir" diyen Toy, şöyle devam etti: "Merak ediyoruz, bugün dansöz oynatarak okula para toplamaya çalışanlar yarın daha neler yapacak? Sorumlular hakkında derhal işlem yapılmalı, adli-idari süreç başlatılmalıdır.

"YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA BEKLİYORUZ"

Okul yönetiminin de daha şimdiden 'Okul Aile Birliği bizden bağımsız düzenledi' dediğini duyar gibiyiz. Sakın ha! Devlet memurluğu sınırlarını bu yollarla aşan, okul aile birliklerini bir araç olarak kullanan okul müdürleri ilk hesap sorulması gereken kişilerdir. Eğitim-İş olarak konunun takipçisi olacağımızı bildiriyor, yetkililerden açıklama bekliyoruz."

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SON DAKİKA: İmam Hatip Ortaokulu'nda dansözlü etkinlik yapıldığı iddiası ortalığı karıştırdı! Eğitim İş'ten sert tepki - Son Dakika
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